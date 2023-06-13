Beyaz Saray’da skandal LGBT etkinliği! ABD’den şok üstüne şok! Joe Biden’ın o görüntüleri tepki çekti...

"WASHINGTON'DA ÜSTSÜZ DOLAŞMAK YASALARA AYKIRI DEĞİL"

103 bin takipçisi olan Montoya eleştirilere daha sonra yanıt verdi. Montoya, "Washington'da üstsüz dolaşmak yasalara aykırı değil. Ben göğüslerin açıkta olmasını destekliyorum. Onları gösterince neden uygunsuz ya da yasa dışı olsun ki. Ben transeksüel olmadan önce kimse sesini çıkarmıyordu. Demek ki artık sizin tepkinize göre ben gerçekten bir kadınım" dedi.

Beyaz Saray'da gökkuşağı renklerinde bayrak asılmasına da bazı emekli askerler tepki gösterdi.