Beyaz Saray'da skandal LGBT etkinliği! ABD'den şok üstüne şok! Joe Biden'ın o görüntüleri tepki çekti...
Toplumun ahlakını bozan ve küçük yaştaki çocukların ergenlik dönemindeki doğal sürecini etkileyen LGBT terörüne ABD’den destekler gelmeye devam ediyor. Bu kez ABD’nin başkenti Washington’da düzenlenen etkinlikte şok görüntüler ortaya çıktı. ABD Başkanı Joe Biden’ın katılımıyla Beyaz Saray’ın bahçesinde düzenlenen LGBT partisinde skandal görüntüler ortaya çıktı.
LGBT lobisi, sosyal medya ve dijital platformlar aracılığıyla kirli propagandalarını sürdürürken küresel sermayenin de desteğiyle her geçen gün etkisi artırıyor.
Dünyanın birçok yerinde anne babaların tepkisini çeken, ilkokul düzeyine kadar inen LGBT sapkınlığına Beyaz Saray ev sahipliği yaptı.
BEYAZ SARAY'DAN SKANDAL GÖRÜNTÜLER
ABD'nin başkenti Washington'da bulunan Beyaz Saray'da gerçekleşen ve çok sayıda LGBT'linin katıldığı bir parti büyük olay yarattı. Ülkede okullardan ve kiliselere kadar çocuklara dayatılan LGBT zihniyetine ev sahipliği yapan Beyaz Saray'da Joe Biden'ın tavırları tepki topladı.
Sözde 'onur ayı' kutlaması nedeniyle gerçekleşen Beyaz Saray etkinliğinde Biden, LGBT'lilere övgüler yağdırdı. Yeni yasaların çıkacağının sinyallerini de veren Biden, "Bazı eyaletlerde trans çocukları hedef alan yüzlerce kalpsiz yasaya karşı direnmemiz lazım" ifadeleriyle LGBT lobisinin arkasında olduğunu belirtti.
"BEYAZ SARAY'DAN MUTLU GURUR"
Sözlerini "Lider ve başkan olarak, trans bireylerin ABD ordusunda hizmet vermesine yönelik yasağı kaldırmış olmaktan gurur duydum" şeklinde sürdüren Biden'ın bu sözleri Beyaz Saray'ın resmi sosyal medya hesabında da paylaşıldı. Paylaşımlarda "Beyaz Saray'dan mutlu gurur" ifadeleri yer aldı.
BIDEN'LA TOKALAŞTI! ÇIPLAK GÖRÜNTÜLERİNİ PAYLAŞTI
Öte yandan partide çekilen görüntüler büyük bir tartışmayı da beraberinde getirdi. Etkinlikte Biden ile tanışan ve tokalaştığı görüntüleri paylaşan 27 yaşındaki Montoya isimli LGBT'li, daha sonra üstündeki elbisesini çıkararak göğüslerini açtı.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Biden'ın davetlilerle selfie çektirdiği de görüldü.
"WASHINGTON'DA ÜSTSÜZ DOLAŞMAK YASALARA AYKIRI DEĞİL"
103 bin takipçisi olan Montoya eleştirilere daha sonra yanıt verdi. Montoya, "Washington'da üstsüz dolaşmak yasalara aykırı değil. Ben göğüslerin açıkta olmasını destekliyorum. Onları gösterince neden uygunsuz ya da yasa dışı olsun ki. Ben transeksüel olmadan önce kimse sesini çıkarmıyordu. Demek ki artık sizin tepkinize göre ben gerçekten bir kadınım" dedi.
Beyaz Saray'da gökkuşağı renklerinde bayrak asılmasına da bazı emekli askerler tepki gösterdi.
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