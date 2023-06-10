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ABD'den LGBT terörüne bir destek daha! ABD İstanbul Başkonsolosluğu'nda skandal görüntü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 10.06.2023
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ABD’den LGBT terörüne bir destek daha! ABD İstanbul Başkonsolosluğu’nda skandal görüntü

Toplumun ahlakını bozan ve küçük yaştaki çocukların ergenlik dönemindeki doğal sürecini etkileyen LGBT terörü ABD Başkanı Joe Biden ve diğer kurumları tarafından meşrulaştırılmaya devam ediyor. Bu kez ise, ABD'nin İstanbul'da yer alan Başkonsolosluk binasına LGBT'yi simgeleyen gökkuşağı bayrağı asıldı. ABD, Ankara'daki Büyükelçilik binasına da LGBT bayrağı asmıştı.

ABD'de son dönemde sosyal medya platformlarının da büyük katkısıyla giderek yayılan sapkın LGBT örgütü gençleri zehirleme çalışmalarına devam ediyor. Cinsiyetsiz bir dünya oluşturmayı hedefleyen bu sapkın örgüte karşı aileler çocuklarını korumak için çok sayıda yol deniyor.

Küresel güçler tarafından normalleştirilmeye ve yaygınlaştırılmaya çalışılan LGBT terörü sürüyor. Sağlıklı bir aile yapısını tehdit edet LGBT sapkınlığının destekçisi ABD'de İstanbul'daki Başkonsolosluk binasından bir skandala imza attı.

İSTANBUL'DA SKANDAL GÖRÜNTÜ

ABD İstanbul Başkonsolosluğu, LGBT terörünü simgeleyen bayrakları binaya astı. LGBT sapkınlığına açıkça destek veren ABD'liler, görüntüleri sosyal medyadan paylaştı.

ABD'DEN LGBT TERÖRÜNE TAM DESTEK

LGBT terörünü insan hakları ve temel özgürlük gibi sözlerle tanımlayan ABD İstanbul Başkonsolosluğu, resmi Twitter adresinden yaptığı paylaşımda sapkın akıma verdikleri desteğin süreceğini kaydetti.

BÜYÜKELÇİLİK BİNASINA DA ASMIŞLARDI

Öte yandan, ABD'nin Ankara'da bulunan Büyükelçilik binasına da LGBT bayrağı asılmış ve o görüntülere tepki yapmıştı.

ABD'DE BÜYÜK ÇAPLI PROTESTO

Amerika'da LGBT terörünün önüne geçmek için protestolar düzenlemişti..

Özellikle ABD'den gelen görüntülerde son dönemde okul önlerinde velilerin LGBT terörünü durdurmak için protestolar düzenlediği görüldü.

MİLYON DOLARLIK ŞİRKETLERDE LGBT ZORUNLULUĞU

Netflix, Disney+, Onur Yürüyüşleri, çizgi filmler, çocuk kitapları, animeler, mangalar... Erkek ve kadın dışındaki cinsiyetler dört bir yandan dayatılıyor. Henüz ilkokula bile başlamamış Caillou bile artık masum değil. Dijital mecralarda eşcinsellik normalleştiriliyor. Ergenlik döneminin doğal süreci olan kimlik arayışı, Batı'nın pompaladığı bu fırtınada cinsiyetsizleşmeye evriliyor.

ABD BAŞKANI BİDEN SKANDAL AÇIKLAMALAR YAPMIŞTI: HEPİMİZİN ÇOCUKLARI

ABD Başkanı Joe Biden, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ile Beyaz Saray'da bir araya geldi.

Basın toplantısında trans çocuklardan bahseden Biden, çocukların cinsiyet değiştirme ameliyatlarını yasaklayan yetkilileri eleştirdi. Biden, bu yasaları "nefret dolu" olarak niteledi. Trans çocuklar "hepimizin çocukları" dedi.

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