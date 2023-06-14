Beyaz Saray LGBT terörüne teslim oldu! Skandal olaya tepkiler çığ gibi! Elon Musk'tan dikkat çeken çıkış: Onlar sizin çocuklarınız değil
Küresel sermayenin desteğiyle her geçen gün büyüyen, sosyal medyada ve dijital platformlarda virüs gibi yayılan LGBT terörüne tepki büyüyor. Kendi propagandalını yapmak için her türlü dijital platformu ele geçiren LGBT lobisi, son olarak Beyaz Saray'da boy gösterdi. ABD'nin başkenti Washington'da Joe Biden ev sahipliğinde düzenlenen LGBT partisinde yaşanan skandalın ardından olaya tepki yağdı. Twitter CEO'su Elon Musk Beyaz Saray'ı hedef alan açıklamalarıyla büyük destek gördü.
LGBT lobisi, küresel sermayenin de desteğiyle propaganda çalışmalarını giderek artırıyor. Sosyal medya ve dijital platformlar aracılığıyla propagandaya imza atan LGBT lobisi, birçok ülkede ilkokul seviyelerine kadar ulaştı. Çocukları ve aile yapısını hedef alan bir yaklaşımla bir virüs gibi yayılan LGBT lobisi, sözde "onur haftası" bahanesiyle birçok etkinliğe imza atıyor.
SAPKIN ETKİNLİKLER BEYAZ SARAY'A KADAR TAŞINDI
Son olarak ABD'nin başkenti Washington'da akılalmaz görüntüler yaşandı. ABD Başkan Joe Biden'ın katılımıyla Beyaz Saray'ın bahçesinde düzenlenen LGBT partisinde tartışma yaratan görüntüler kaydedildi.
BİDEN'DAN TAM DESTEK
Etkinliğinde Biden, LGBT'lilere övgüler yağdırırken yeni yasaların çıkacağının sinyallerini de vermiş, "Bazı eyaletlerde trans çocukları hedef alan yüzlerce kalpsiz yasaya karşı direnmemiz lazım" ifadeleriyle LGBT lobisinin arkasında olduğunu açıkça belirtmişti.
Beyaz Saray'da gerçekleşen ve çok sayıda LGBT'linin katıldığı sözde "onur haftası" partisi, büyük olay yarattı. Ülkede okullardan ve kiliselere kadar çocuklara dayatılan LGBT zihniyetine ev sahipliği yapan Beyaz Saray'daki etkinlikte Joe Biden'ın tavırları tepki toplamıştı.
Beyaz Saray'ın resmi sosyal medya hesabında da destek paylaşımları yapılmıştı.
ABD HÜKÜMETİNE SERT TEPKİ
Resmi hesaptan yapılan bir paylaşım ise, büyük tepkiye neden oldu. Tepki verenlerin başında ise daha önce de LGBT lobisinin faaliyetlerine yüksek sesle karşı çıkan Twitter CEO'su Elon Musk vardı.
Beyaz Saray'ın resmi hesabında LGBT lobisine verdiği desteği "Biden-Harris yönetimi olarak sizin arkanızdayız" sözleriyle duyuruldu.
"ONLAR SİZİN ÇOCUKLARINIZ DEĞİL"
Paylaşılan videoda, "Onlar bizim çocuklarımız, onlar bizim komşularımız. Başkalarının değil, hepsi bizim çocuklarımız" ifadeleri kullanıldı. "LGBT'li Amerikalılar, bilhassa çocuklar: Seviliyorsunuz. Arkanızdayız" sözleriyle doğrudan çocukları hedef alan bir paylaşımda bulunan Beyaz Saray'a Musk'tan tepki geldi.
Paylaşımın altına "Sizler hükümetsiniz Onlar da sizin çocuklarınız DEĞİL" sözlerini kullanan Musk'ın paylaşımı kısa süre içinde büyük destek gördü.
ELON MUSK DAHA ÖNCE DE TEPKİ GÖSTERMİŞTİ
Elon Musk daha önce de LGBT lobisinin çalışmalarına sessiz kalmamıştı. LGBT lobisinin baskıları nedeniyle hiçbir dijital platformda yer verilmeyen, kadın ve erkek olmak üzere sadece 2 cinsiyetin var olduğunun anlatıldığı "Kadın Nedir?" isimli belgesel, tüm engelleme çabalarına rağmen Elon Musk'ın kararıyla Twitter'da yayınlanmıştı.
"HER EBEVEYN İZLEMELİ"
LGBT lobisinin işine gelmeyen belgesel, yayına hazır olduğu günden bugüne tanıtım videoları dışında YouTube'un kısıtlama politikasıyla karşı karşıya kalmış, belgeselin tamamı Netflix gibi YouTube'da da yayınlanamamıştı.
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