Beyaz Saray LGBT terörüne teslim oldu! Skandal olaya tepkiler çığ gibi! Elon Musk’tan dikkat çeken çıkış: Onlar sizin çocuklarınız değil

ELON MUSK DAHA ÖNCE DE TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Elon Musk daha önce de LGBT lobisinin çalışmalarına sessiz kalmamıştı. LGBT lobisinin baskıları nedeniyle hiçbir dijital platformda yer verilmeyen, kadın ve erkek olmak üzere sadece 2 cinsiyetin var olduğunun anlatıldığı "Kadın Nedir?" isimli belgesel, tüm engelleme çabalarına rağmen Elon Musk'ın kararıyla Twitter'da yayınlanmıştı.