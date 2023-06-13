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Seçim yenilgisi Kılıçdaroğlu'nun "ayarlarını" bozdu! İstifasını isteyen gazetecilere ağır hakaret: Kalemini satanlar...

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Giriş Tarihi: 13.06.2023 Güncelleme Tarihi: 13.06.2023
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Seçim yenilgisi Kılıçdaroğlu’nun ayarlarını bozdu! İstifasını isteyen gazetecilere ağır hakaret: Kalemini satanlar...

8'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Başkan Erdoğan karşısında aldığı ağır yenilginin ardından istifasını isteyen gazetecilere ağır hakaretlerde bulundu. Kılıçdaroğlu, "Kalemini satan gazetecileri sorgulamak benim görevimdir" dedi. Parti içindeki 'istifa' ve 'değişim çağrılarına kulak tıkayan Kılıçdaroğlu, 'değişimin' önünü açacağını iddia ederek "Gemiyi limana sağlam götüreceğimi herkes bilsin" dedi.

14 ve 28 Mayıs tarihlerinde yapılan Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimleri'nde tarihi bir yenilgi alan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeni yasama yılının ilk grup toplantısında konuştu.

Parti içindeki 'değişim' ve 'istifa' çağrılarına kulak tıkayan Kılıçdaroğlu, "Gemiyi limana sağlam götürmek yine kaptanın görevidir. Gemiyi limana sağlam götüreceğimi herkes bilsin" ifadelerini kullandı.

Yeni MYK'da parti örgütü ve örgüt yönetimlerini üstlenerek kurultay öncesi koltuğunu sağlama almaya çalışan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seçim sonrasında özellikle vurguladığı 'değişim' konusunda da dikkat çeken ifadeler kullandı.

"DEĞİŞİMİN ÖNÜNÜ AÇACAĞIM"
Seçimden sonra 'değişim' çağrılarına kulak tıkayan CHP Genel Başkanı, "Değişimin önünü açacağım. Hiçbir zaman değişimin önünü tıkayan bir kişi değilim, değişimin önünü tamamen açacağım" dedi.

"KALEMİNİ SATANLAR..."
Kılıçdaroğlu istifasını isteyen gazetecilere de hakaret etti, "Kalemini satan gazetecileri sorgulamak benim görevimdir" dedi.

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