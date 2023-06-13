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Son dakika | İstanbul'da suya zam! İşte yeni tarife

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Giriş Tarihi: 13.06.2023 Güncelleme Tarihi: 13.06.2023
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Son dakika | İstanbul’da suya zam! İşte yeni tarife

Son dakika haberi...İstanbul’da suya zam geldi. Konutta birinci kademede 14,61 TL olan tarife, yaklaşık yüzde 13'lük zam ile 16,50 TL'ye yükseltildi.

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