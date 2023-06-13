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AYM'nin HDP kararı ne olacak? Tarih belli oldu

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Giriş Tarihi: 13.06.2023 Güncelleme Tarihi: 13.06.2023
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AYM’nin HDP kararı ne olacak? Tarih belli oldu

Anayasa Mahkemesi (AYM), Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 14 Mayıs'taki seçimlere katılmaması nedeniyle terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP’ye ödenen Hazine yardımına tedbiren bloke konulması istemini 19 Haziran'da değerlendirecek.

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