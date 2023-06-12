12 Haziran 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Yargıtay Başsavcılığından AYM'ye çağrı: HDP'nin Hazine yardımına bloke konulsun

Yargıtay Başsavcılığından AYM'ye çağrı: HDP'nin Hazine yardımına bloke konulsun

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 12.06.2023 19:40
Yargıtay Başsavcılığı, Anayasa Mahkemesi'nden terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin 400 milyon 228 bin TL'lik Hazine yardımına bloke konulmasını talep etti. Detayları A Haber muhabiri Hakan Bacaksız aktardı.
Yargıtay’dan AYM’ye HDP çağrısı
Yargıtay'dan AYM'ye "HDP" çağrısı
CHP’de değişim mümkün mü?
CHP'de değişim mümkün mü?
Rusya’ya gözdağı tatbikatı mı?
Rusya'ya gözdağı tatbikatı mı?
İYİ Parti’de yaprak dökümü sürüyor!
İYİ Parti’de yaprak dökümü sürüyor!
Önemli görüşme! İlk görüntüler geldi
Önemli görüşme! İlk görüntüler geldi
Yanan binada kontrollü yıkım
Yanan binada kontrollü yıkım
Sigorta detayı verilmiyorsa yaptırmayın!
Sigorta detayı verilmiyorsa yaptırmayın!
Kenya’da Açlık Tarikatı’nın ölüm orucu: 264 ölü!
Kenya’da Açlık Tarikatı’nın ölüm orucu: 264 ölü!
Çocuk işçilere anne şefkati!
Çocuk işçilere anne şefkati!
Evlat nöbetine bir aile daha katıldı!
Evlat nöbetine bir aile daha katıldı!
Mayınlar Karadeniz’e sürükleniyor!
Mayınlar Karadeniz'e sürükleniyor!
Baba-oğulun liderlik kavgası!
Baba-oğulun liderlik kavgası!
Daha Fazla Video Göster