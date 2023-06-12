Yargıtay Başsavcılığından AYM'ye çağrı: HDP'nin Hazine yardımına bloke konulsun

Yargıtay Başsavcılığı, Anayasa Mahkemesi'nden terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin 400 milyon 228 bin TL'lik Hazine yardımına bloke konulmasını talep etti. Detayları A Haber muhabiri Hakan Bacaksız aktardı.