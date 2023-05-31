Türkiye’yi bölmeye çalışanlar kendi içinde bölündü! Selahattin Demirtaş ile HDPKK birbirine girdi...

"ORTADA BAŞARISIZLIK VAR"

Eski CHP Genel Sekreteri Gürsel Tekin de "Kemal Kılıçdaroğlu çekilirse genel başkanlığa aday olabilirim" diyerek değişim çağrısı yaptı. CHP'li Mehmet Akif Hamzaçebi 'değişim' vurgusu yapıp 'kurultay' çağrısında bulundu. Kılıçdaroğlu'nu hedefe koyan Hamzaçebi, "Ortada başarısızlık var" dedi.

İYİ PARTİ MASADAN KALKIYOR MU?

İYİ Parti de mağlubiyet sonrası faturayı Kemal Kılıçdaroğlu'na kesti.



Meral Akşener seçim gecesi Başkan Erdoğan'ı tebrik edip, Kılıçdaroğlu'na göndermelerde bulunmuş "Biz ilk günden beri milletimizin sesini dinleyerek hareket ettik. Zaman zaman çok ağır eleştirilere maruz kaldık. Pek çok bedel ödedik" demişti.



Bilindiği üzere Akşener ve ekibi Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkmış, 'kumar' ve 'noter' yakıştırması yaparak masadan kalkmıştı.

İYİ Parti Kurucusu, Genel İdare Kurulu Üyesi Ümit Beyaz, "Özür dileriz gençler! Bize soruyormuş gibi yaptılar. Geleceğinizden 5 yıl daha çalındı" sözleriyle seçimin Kılıçdaroğlu yüzünden kaybedildiğinin altını çizdi.



İYİ Parti'nin üyesi olduğu 8'li masadan kalkacağı, yerel seçimlere de CHP'den bağımsız kendi adaylarıyla gireceği konuşulanlar arasında.