CHP ve ortağı HDP'den sandık başında provokasyon çabası! Sahte müşahit yakalandı, iki zarf sandığa atıldı
Türkiye, 13'üncü cumhurbaşkanını seçmek için sandık başına gitti. Milyonlarca vatandaş sandık başına giderken, CHP ve ortağı HDP farklı illerde sandık başına provokasyona girişti. Yalova'nın Çınarcık ilçesinde eski CHP İlçe Başkanı Mustafa Deveci görevlilerin tüm uyarılarına rağmen sandığa iki zarf attı. Konya'da bir okulda müşahit kartı sahte çıkan kişi gözaltına alındı. Diyarbakır'da ise Kılıçdaroğlu'na destek veren terörün siyasi ayağı HDP'lilerin oy kabinine birden fazla zarf ve pusulayla girip oy kullandığı bir video sosyal medyaya servis edildi.
Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez yaşanacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur oylaması için ülke genelinde oy verme işlemi saat 08.00 itibarıyla başladı. Oy verme işlemi öncesi yemin ederek göreve başlayan sandık kurulu başkanı ve üyeleri, zarf ve pusula sayımı yaptı.
Sandık kurulu üyeleri, yerlerini aldıktan sonra seçmenler, üzerinde Türkiye Cumhuriyeti (TC) kimlik numarası bulunan, kimliği tereddütsüz ortaya koyan, resimli, resmi nitelikteki belgeler ile okullara gelerek oylarını kullanmaya başladı.
60 MİLYONDAN FAZLA SEÇMENİN OY KULLANMASI BEKLENİYOR
Türkiye'nin, 5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanının belirleneceği seçim için ülke genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 bin 884 sandık kuruldu. Seçimde; Kemal Kılıçdaroğlu ile Recep Tayyip Erdoğan yarıştı.
50 BİNE YAKIN YENİ SEÇMEN BULUNUYOR
Cumhurbaşkanı Seçimi'nin 2'nci turunda 18 yaşına girmiş 47 bin 523 yeni seçmen bulunuyor. Bu gençler, Cumhurbaşkanı Seçimi'nde ilk kez oy kullanabilecek.
Tüm yurtta, oy verme işlemi saat 08.00'de başlayıp 17.00'de sona erecek. Ancak, saat 17.00'ye geldiği halde, sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler var ise, bu seçmenler başkan tarafından sayıldıktan sonra sırayla oylarını kullanacak.
TÜM SANDIKLAR BİRLİKTE AÇILACAK
YSK tarafından yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin oy kullanabilmesi için 73 ülkedeki 151 temsilcilikte 167 noktada sandık kurulmuştu. 20 Mayıs'ta başlayan yurt dışı temsilciliklerinde oy verme işlemi 24 Mayıs'ta sona ermişti. Yurt dışı temsilciliklerinde toplam 1 milyon 783 bin 107 kişi oy kullandı.
Diğer yandan, gümrük kapılarında oy verme işlemleri ise yurt içinde olduğu gibi saat 17.00'ye kadar sürecek. Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı tarafından kontrol edilerek teslim alınacak olan oylar, saat 17.00'de oy verme işlemlerinin sona ermesinin ardından, diğer sandıklarla beraber açılacak.
YSK'NIN KARARINA GÖRE YAYIN YASAĞI KALKACAK
Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) kararlarına göre; saat 18.00'e kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin haber tahmini ve yorum yapılması yasak olacak. Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.
CHP'Lİ BAŞKANDAN SKANDAL HAREKET! 2 ZARF BİRDEN ATMAYA KALKTI
Yalova'nın Çınarcık ilçesinde eski CHP İlçe Başkanı Mustafa Deveci'nin, sandığa iki zarf attığı tespit edilince tutanak tutuldu.
Çınarcık Hüdaverdi Aydın İlkokulu'nda kurulan 1033 numaralı sandıkta oy kullanan Deveci'nin elinde iki zarf gören görevliler kendisini uyardı.
Buna rağmen Deveci'nin iki zarfı da sandığa atması üzerine görevlilerce tutanak tutuldu.
Oy sayımının tamamlanmasının ardından sandıktaki bir zarfın rastgele seçilerek iptal edileceği öğrenildi.
KONYA'DA OKULDA SAHTE MÜŞAHİT KARTIYLA YAKALANAN KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Konya'da bir okulda müşahit kartı sahte çıkan kişi gözaltına alındı. Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turu için Merkez Selçuklu ilçesindeki Ahmet Perihan Demirok İlkokulu'nda görevli polis ekipleri, kendisini AK Parti sandık müşahidi olarak tanıtan Osman Batuhan Şimşek'in (23) kimliğini inceledi.
Yapılan incelemelerde Osman Batuhan Şimşek'in okulda herhangi bir partinin temsilcisi veya müşahidi olmadığı tespit edildi.
BAŞKAN ERDOĞAN'A HAKARETLERİ TESPİT EDİLDİ
Gözaltına alınan şüphelinin sosyal medya hesaplarında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içeren paylaşımlar yaptığı tespit edildi.
Müşahit kartını kendi düzenlediği öğrenilen şüphelinin, "Özel belgede sahtecilik" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlarından emniyetteki işlemleri sürüyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- SEÇİM YAYIN YASAĞI kalktı mı? Seçim yayın yasağı saat kaçta bitiyor? 28 Mayıs YSK son dakika açıklaması!
- ANKA Haber Ajansı 2. tur seçim sonuçları canlı takip ekranı 2023! Anka seçim sonuçları hangi aday yüzde kaç, ne kadar oy aldı?
- Bugün alkol yasağı saat kaçta bitecek? 28 Mayıs seçim günü alkol satışı yasak mı, ne zaman kadar?
- Cumhurbaşkanlığı seçim sonucu son dakika! 28 Mayıs 2023 Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu YSK il ilçe oy oranları listesi! Anlık canlı takip
- Yurt dışı oyları sonuçlara eklendi mi, ne zaman eklenecek? 28 Mayıs 2023 yurt dışı oyları sayılmaya başladı mı?
- SEÇİM GÖREVLİSİ ÜCRETİ 2023! 28 Mayıs sandık görevlisi ücreti ne kadar kaç TL? İlk ve 2.tur ödemeleri ne zaman yatacak? Müşahit, sandık başkanı...
- ANKA kimin, sahibinin adı ne? ANKA Haber Ajansı nerede, hangi ilde?
- ATV CANLI SEÇİM YAYINI İZLE 28 Mayıs! ATV anlık, canlı, kesintisiz seçim sonuçları ve oy oranları takibi...
- Oy kullandığım sandıktan hangi adaya kaç oy çıktı? 28 Mayıs Pazar sandığımdan kime yüzde kaç oy çıktı? YSK sandık sorgulama ekranı!
- Mühür taşarsa, zarf tam kapanmazsa oy geçersiz mi sayılır? Islatılarak kapatılan zarflar geçersiz mi? 28 Mayıs doğru oy kullanma rehberi!
- Gökçen Oğan kaç yaşında? SİNAN OĞAN'IN EŞİ Gökçen Oğan kimin kızı, nereli, ne iş yapıyor?
- 28 Mayıs 2023 2.tur Cumhurbaşkanı seçim sonuçları anlık takip! Başkan Erdoğan ve Kılıçdaroğlu oy oranları...SEÇİM SONUÇLARI AHABER CANLI YAYIN İZLE!