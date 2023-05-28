CHP ve ortağı HDP’den sandık başında provokasyon çabası! Sahte müşahit yakalandı, iki zarf sandığa atıldı

TÜM SANDIKLAR BİRLİKTE AÇILACAK

YSK tarafından yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin oy kullanabilmesi için 73 ülkedeki 151 temsilcilikte 167 noktada sandık kurulmuştu. 20 Mayıs'ta başlayan yurt dışı temsilciliklerinde oy verme işlemi 24 Mayıs'ta sona ermişti. Yurt dışı temsilciliklerinde toplam 1 milyon 783 bin 107 kişi oy kullandı.

Diğer yandan, gümrük kapılarında oy verme işlemleri ise yurt içinde olduğu gibi saat 17.00'ye kadar sürecek. Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı tarafından kontrol edilerek teslim alınacak olan oylar, saat 17.00'de oy verme işlemlerinin sona ermesinin ardından, diğer sandıklarla beraber açılacak.