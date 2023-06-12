Yargıtay Başsavcılığından AYM'ye "HDP'nin Hazine yardımına bloke konulsun" talebi

YARGITAY HAREKETE GEÇTİ

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Anayasa Mahkemesi'nde (AYM) kapatılma davası süren HDP ile ilgili yeni bir başvuru yaptı.

Siyasi Partiler kanuna göre, tüm siyasi partilere genel seçim yapılan yıllarda hazine yardımı üç katı olarak ödeniyordu.