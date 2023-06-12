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Yargıtay Başsavcılığından AYM'ye "HDP'nin Hazine yardımına bloke konulsun" talebi

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Giriş Tarihi: 12.06.2023 Güncelleme Tarihi: 12.06.2023
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Yargıtay Başsavcılığından AYM’ye HDP’nin Hazine yardımına bloke konulsun talebi

Yargıtay Başsavcılığı, Anayasa Mahkemesi'nden terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin seçimlere girmemesini gerekçe göstererek 400 milyon 228 bin TL'lik Hazine yardımına bloke konulmasını talep etti.

SON DAKİKA | Yargıtay Başsavcılığı, Anayasa Mahkemesi'nden (AYM) terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin 400 milyon 228 bin TL'lik Hazine yardımına bloke konulmasını istedi.

YARGITAY HAREKETE GEÇTİ

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Anayasa Mahkemesi'nde (AYM) kapatılma davası süren HDP ile ilgili yeni bir başvuru yaptı.

Siyasi Partiler kanuna göre, tüm siyasi partilere genel seçim yapılan yıllarda hazine yardımı üç katı olarak ödeniyordu.

Bu kapsamda; HDP'ye toplamda 600 milyon 343 bin TL Hazine yardımı ödendi.

"HDP'NiN 400 MİLYON TL'LİK HAZiNE YARDIMLARINA BLOKE KONULSUN"

Fakat HDP, 14 Mayıs 2023 Genel Seçimleri'ne katılmamıştı.

Bu durumu Yüksek Seçim Kurulu'ndan gelen yanıtla kesinleştiren Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.

HDP'ye seçim yılı olması nedeniyle fazladan ödenen 400 milyon 228 bin TL hazine yardımına tedbir konulması istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu.

"HARCAMALAR DA TAHSİL EDİLSİN"

Başsavcılık; söz konusu 400 milyon 228 bin TL'lik yardımının harcanan kısmının ise parti ve harcamayı yapan ilgililerden tahsil edilerek, Hazineye aktarılmasını istedi. Kararın kısa bir süre içerisinde Anayasa Mahkemesi'nce karara bağlanması bekleniyor.

AYM DAHA ÖNCE REDDETMİŞTİ

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı daha önce HDP'nin Hazine yardımı ödenen hesaplarına bloke konulmasını talep etmişti.

Ancak Anayasa Mahkemesi oy çokluğuyla Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bu talebinin reddine karar vermişti.

Ayrıca HDP'nin kapatılması talepli davada sona da yaklaşıldı. Anayasa Mahkemesi raportörünün, davanın esasına ilişkin raporunun hazırlamasının ardından Yüksek Mahkeme, kapatma talebini nihai olarak karara bağlayacak.

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