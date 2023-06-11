Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Özhaseki paylaştı: Depremden etkilenen 11 ilde afet konutları hızla yükseliyor
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, resmî sosyal medya hesabından depremden etkilenen 11 ilde afet konutlarının hızla yükseldiğini anlatan bir video yayımladı. Bakan Özhaseki paylaşımında, “Depremden etkilenen 11 ilde afet konutlarımız hızla yükseliyor…Deprem Bölgesi için üzerinde çalıştığımız yeni formüller var, kabine toplantımızda Sayın Cumhurbaşkanımıza arz edeceğim… O formüller devreye girdiğinde, depremzede kardeşlerimizin evlerini çok daha kısa sürede bitireceğiz… Hiçbir vatandaşımızı mağdur etmeden, güvenli ve sağlam konutlarına kavuşturacağız…” ifadelerine yer verdi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası 11 afet kentinde, bir yandan geçici barınma ve iş yerinin kurulumunu sürdürürken bir taraftan da kalıcı konutların yapımına hızla devam ediyor. Yapımına başlanan konutlar ise hızla yükseliyor. Bakan Özhaseki, resmî sosyal medya hesabından 11 ilde afet konutlarının hızla yükseldiğini anlatan bir video yayımladı. Videoda afet konutlarının yapımına ilişkin yeni förmüller üzerinde çalışıldığını ve hızla bitirileceğini vurguladı.
"ÜZERİNDE ÇALIŞTIĞIMIZ YENİ FORMÜLLER VAR"
Özhaseki, "Deprem Bölgesi için üzerinde çalıştığımız yeni formüller var, kabine toplantımızda Sayın Cumhurbaşkanımıza arz edeceğim. O formüller devreye girdiğinde, depremzede kardeşlerimizin evlerini çok daha kısa sürede bitireceğiz. Değişik formüller var.
O formülleri geliştiriyoruz zaten. İnşallah söz verdiğimiz gibi 300 binden fazla konutu bir yıl içinde, ondan sonra 1,5 ve 2 yıla kalmadan da diğer bütün konutları bitirip herkesi evlerine kavuşturacağız. Deprem Bölgesi için üzerinde çalıştığımız yeni formüller var.
Çarşamba günü kabine toplantımızda Sayın Cumhurbaşkanımıza arz edeceğim. O formüller devreye girdiğinde, depremzede kardeşlerimizin evlerini çok daha kısa sürede bitireceğiz. Hiçbir vatandaşımızı mağdur etmeden, güvenli ve sağlam konutlarına kavuşturacağız." diye konuştu.
YAPILACAK KONUT RAKAMLARI ŞU ŞEKİLDE
TOKİ ve Emlak Konut Genel Müdürlüğü eliyle deprem bölgesindeki 11 ilin her birinde toplam yapılacak konut rakamlarını şu şekilde açıklandı:
Adana'da toplam 12 bin 705 konut, Adıyaman'da 44 bin 459 konut, Diyarbakır'da 11 bin 966 konut, Elazığ'da 8 bin 253 konut, Gaziantep'te 25 bin 6 konut, Hatay'da 197 bin 248 konut, Kahramanmaraş'ta 72 bin 257 konut, Kilis'te 1.165 konut, Malatya'da 66 bin 99 konut, Osmaniye'de 11 bin 225 konut, Şanlıurfa'da 6 bin 387 konut olmak üzere toplamda 456 bin 770 konut.
YAPIMINA BAŞLANAN KONUTLAR
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, bünyesindeki TOKİ ve Emlak Konut Genel Müdürlüğü eliyle 11 ilin her birinde yapımına başlanan konut sayısı ise şu şekilde:
Adana'da 3 bin 638 konut, Adıyaman'da 26 bin 233 konut, Diyarbakır'da 6 bin 278 konut, Elazığ'da 2 bin 606 konut, Gaziantep'te 19 bin 919 konut, Hatay'da 33 bin 467 konut, Kahramanmaraş'ta 29 bin 312 konut, Kilis'te 1.854 konut, Malatya'da 14 bin 338 konut, Osmaniye'de 4 bin 892 konut, Şanlıurfa'da 5 bin 715 konutun yapımı hızla devam ediyor.
YAPILACAK KÖY EVLERİ İSE ŞU ŞEKİLDE
Adana'da 2 bin 438 köy evi, Adıyaman'da 23 bin 640 köy evi, Diyarbakır'da 2 bin 361 köy evi, Gaziantep'te 12 bin 607 köy evi, Hatay'da 34 bin 129 köy evi, Kahramanmaraş'ta 30 bin 310 köy evi, Kilis'te 2 bin 628 köy evi, Malatya'da 25 bin 302 köy evi, Osmaniye'de 6 bin 856 köy evi, Şanlıurfa'da 3 bin olmak üzere toplamda 143 bin 271 köy evi yapılacak.
YAPIMINA BAŞLANAN KÖY EVLERİ DEVAM EDİYOR
Adana'da 24 ahır ve 209 köy evi, Adıyaman'da 848 ahır ve 6 bin 540 köy evi, Diyarbakır'da 180 ahır ve 609 köy evi, Gaziantep'te 989 ahır ve 5 bin 107 köy evi, Hatay'da 942 ahır ve 6 bin 847 köy evi, Kahramanmaraş'ta 1.471 ahır ve 8 bin 158 köy evi, Kilis'te 486 köy evi, Malatya'da 740 ahır ve 7 bin 550 köy evi, Osmaniye'de 270 ahır ve 1.356 köy evi, Şanlıurfa'da 267 ahır ve 917 köy evi olmak üzere, 5 bin 731 ahır ve 37 bin 779 köy evinin yapımına başlandı.
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