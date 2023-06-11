Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Özhaseki paylaştı: Depremden etkilenen 11 ilde afet konutları hızla yükseliyor

"ÜZERİNDE ÇALIŞTIĞIMIZ YENİ FORMÜLLER VAR"

Özhaseki, "Deprem Bölgesi için üzerinde çalıştığımız yeni formüller var, kabine toplantımızda Sayın Cumhurbaşkanımıza arz edeceğim. O formüller devreye girdiğinde, depremzede kardeşlerimizin evlerini çok daha kısa sürede bitireceğiz. Değişik formüller var.



O formülleri geliştiriyoruz zaten. İnşallah söz verdiğimiz gibi 300 binden fazla konutu bir yıl içinde, ondan sonra 1,5 ve 2 yıla kalmadan da diğer bütün konutları bitirip herkesi evlerine kavuşturacağız. Deprem Bölgesi için üzerinde çalıştığımız yeni formüller var.



Çarşamba günü kabine toplantımızda Sayın Cumhurbaşkanımıza arz edeceğim. O formüller devreye girdiğinde, depremzede kardeşlerimizin evlerini çok daha kısa sürede bitireceğiz. Hiçbir vatandaşımızı mağdur etmeden, güvenli ve sağlam konutlarına kavuşturacağız." diye konuştu.