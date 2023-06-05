CHP’nin yeni MYK’sında dikkat çeken detaylar! Ekrem İmamoğlu yandaşlarına çizik sosyal medya trolü Eren Erdem’e görev

NAMUS SÖZÜ VERDİ SOSYAL MEDYANIN BAŞINA GEÇTİ

Böylece Kemal Kılıçdaroğlu kazanamadığı takdirde istifa edeceğine dair namus sözü veren Eren Erdem, Sosyal Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı oldu. Bilindiği gibi CHP yönetimi, seçim döneminde 40 bin trolle sosyal medyada yalan ve iftira dolu bir kampanya yürütmüştü.

Kılıçdaroğlu'nun sosyal medyanın başına getirdiği Erdem'in de sicili temiz değil. Sosyal medyanın başına Erdem'in getirilmesi, "Sosyal medyanın başına başka bir trolbaşı getirmişler" yorumlarına neden oldu.