CHP'nin yeni MYK'sında dikkat çeken detaylar! Ekrem İmamoğlu yandaşlarına çizik sosyal medya trolü Eren Erdem'e görev
14 Mayıs ve 28 Mayıs'ta yapılan iki seçimden de hezimetle ayrılmasına rağmen koltuğa adeta yapışan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Parti Meclisi'ni toplayarak yeni MYK'yı açıkladı. Parti örgütü ve örgüt yönetimlerini kendisine bağlayan Kılıçdaroğlu, 17 kişilik MYK'dan 12 ise yeni A Takımı'nda görev vermedi. CHP'li gazeteci Barış Yarkadaş, Kılıçdaroğlu'nun Ekrem İmamoğlu ile yaptığı görüşme sonrası kararını değiştirdiğine dikkat çekerek "Yeni MYK’da İmamoğlu’na yakın hiçbir isim kendisine yer bulamadı." ifadelerini kullandı. Ayrıca seçimin kaybedilmesi durumunda istifa edeceğine dair namus sözü veren Eren Erdem'in "Sosyal Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı" olması dikkat çekti.
Seçim hezimetinin ardından CHP'de kendisi dışında herkesin istifasını isteyen Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu CHP Parti Meclisi'ni topladı.
CHP'DE HAREKETLİ SAATLER
MYK üyeleri seçim hezimeti sonrası Kılıçdaroğlu'na istifasını sunmuştu.
CHP PM KURULTAY KARARI ALDI
CHP Parti Meclisi toplantısı da kısa süre önce yapıldı. Toplantıdan, Kurultay sürecinin başlatılması kararı çıktı. Seçim yenilgisi sonrası CHP Genel Başkanlığı'ndan istifa edip etmeyeceği merak konusu olan Kemal Kılıçdaroğlu, "Mücadeleye devam edeceğim." diyerek ilk mesajı vermişti.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin yeni MYK'sını bugün yeniden topladı.
MYK'DA YER ALMAYAN İSİMLER
Seçimlerden sonra CHP'de yaşanan değişimde bir önceki MYK'da yer alan genel başkan yardımcıları Ali Öztunç, Bülent Tezcan, Fethi Açıkel, Gamze Akkuş İlgezdi, Gökçe Gökçen, Gülizar Biçer Karaca, Muharrem Erkek, Oğuz Kaan Salıcı, Selin Sayek Böke, Seyit Torun, Veli Ağbaba ve Yüksel Taşkın yeni MYK'da yer almadı. 17 kişilik MYK'dan 12 isim yeni A Takımı'nda yer almadı.
İLK KEZ GÖREV ALANLAR
CHP'nin yeni MYK'sında 9 yeni isim yer aldı. Partinin Genel Sekreteri olarak Neslihan Hancıoğlu görev alırken Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Aylin Yaman, Tanıtım ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Aysu Bankoğlu, Sosyal Medya Yönetiminden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, İşçi Sendikaları STK ve Melek Kuruluşları Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hasan Efe Uyar, Doğa Hakları'ndan Sorumlu Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Semra Dinçer, Yurt Dışı Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Tahsin Tarhan, Bilim Yönetim ve Kültür Platformu'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yunus Emre ve Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zeynel Emre yeni isimler arasında yer aldı.
MYK'DA DEVAM EDENLER
CHP MYK'da Lale Karabıyık, Bülent Kuşoğlu, Faik Öztrak, Ahmet Akın ve Devrim Barış Çelik MYK'da yeniden yer alan isimler oldu.
KOLTUĞA İYİCE YAPIŞTI
Yeni MYK'sını açıklayan Kılıçdaroğlu, parti örgütü ve örgüt yönetimlerini kendine bağladı.
KURULTAY VE YEREL SEÇİM ÖNCESİ KONUMUNU SAĞLAMA ALIYOR
Sosyal medyada Kılıçdaroğlu'nun bu hamlesini değerlendiren CHP yandaşı gazeteci İsmail Saymaz, "MYK listesindeki kritik nokta: Kılıçdaroğlu, parti örgütlerini kendisine bağladı. Böylece olağan kurultay ve yerel seçim öncesi konumunu sağlama alıyor." dedi.
İşte Kılıçdaroğlu'nun MYK listesinde yer alan isimler:
1. GENEL BAŞKAN
PARTİ ÖRGÜTÜ, ÖRGÜT YÖNETİMLERİ
2. AHMET AKIN
YEREL YÖNETİMLER
3. AYLİN YAMAN
SOSYAL POLİTİKALAR
4. AYSU BANKOĞLU
TANITIM VE HALKLA İLİŞKİLER
5. BÜLENT KUŞOĞLU
İDARİ VE MALİ İŞLER
6. DEVRİM BARIŞ ÇELİK
BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
7. EREN ERDEM
SOSYAL MEDYA YÖNETİMİ
8. FAİK ÖZTRAK
EKONOMİ POLİTİKALARI -PARTİ SÖZCÜSÜ
9. HASAN EFE UYAR
İŞÇİ SENDİKALARI, STK VE MESLEK KURULUŞLARI
10.LALE KARABIYIK
İŞVEREN ÖRGÜTLERİ
11. NESLİHAN HANCIOĞLU
GENEL SEKRETER
12. SEMRA DİNÇER
DOĞA HAKLARI
13. TAHSİN TARHAN
YURTDIŞI ÖRGÜTLENME
14. YUNUS EMRE
BİLİM- YÖNETİM VE KÜLTÜR PLATFORMU
15. ZEYNEL EMRE
HUKUK VE SEÇİM İŞLERİ
CHP'li gazeteci Barış Yarkadaş, MYK listesiyle ilgili bir detayı sosyal medyadan paylaştı. Yarkadaş, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, önceki gece hazırladığı MYK taslak listede, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yakın isimleri de değerlendirmişti. Ancak dün sabah Mariott'ta İmamoğlu ile yaptığı kahvaltıdan sonra yeni kararlar aldı ve listeye yeniden şekil verdi. Yeni MYK'da İmamoğlu'na yakın hiçbir isim kendisine yer bulamadı. (Pazar günü için görüşme talebi İmamoğlu'ndan gelmişti.)" dedi.
NAMUS SÖZÜ VERDİ SOSYAL MEDYANIN BAŞINA GEÇTİ
Böylece Kemal Kılıçdaroğlu kazanamadığı takdirde istifa edeceğine dair namus sözü veren Eren Erdem, Sosyal Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı oldu. Bilindiği gibi CHP yönetimi, seçim döneminde 40 bin trolle sosyal medyada yalan ve iftira dolu bir kampanya yürütmüştü.
Kılıçdaroğlu'nun sosyal medyanın başına getirdiği Erdem'in de sicili temiz değil. Sosyal medyanın başına Erdem'in getirilmesi, "Sosyal medyanın başına başka bir trolbaşı getirmişler" yorumlarına neden oldu.
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