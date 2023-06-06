06 Haziran 2023, Salı
CHP'de koltuk savaşı başladı! Kemal Kılıçdaroğlu'nun MYK hamlesine Ekrem İmamoğlu'ndan yanıt geldi! Meral Akşener de topa girdi
Seçimlerde alınan hezimetin ardından CHP'de koltuk savaşı başladı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 28 Mayıs'ın ardından "Değişmeyen tek şey değişimdir" sözleriyle mesaj verirken, Kemal Kılıçdaroğlu ise "Mücadeleye devam edeceğim" sözleriyle koltuktan kalkmayacağını adeta ilan etti. İmamoğlu, kahvaltıda Kılıçdaroğlu'na "istifa" çağrısı yaparken CHP lideri bu çağrıya olumsuz yanıt verdi. Buluşma sonrası Kılıçdaroğlu MYK listesinde İmamoğlu'na yakın olan tüm isimlerin üzerini çizdi. Teşkilatları da kendisine bağladı. İmamoğlu ise yaşanan bu gelişmelerin ardından Meral Akşener ile birlikte harekete geçti.
Giriş Tarihi: 06.06.2023 12:49
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