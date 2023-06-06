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Haberler Galeri CHP'de koltuk savaşı başladı! Kemal Kılıçdaroğlu'nun MYK hamlesine Ekrem İmamoğlu'ndan yanıt geldi! Meral Akşener de topa girdi

CHP'de koltuk savaşı başladı! Kemal Kılıçdaroğlu'nun MYK hamlesine Ekrem İmamoğlu'ndan yanıt geldi! Meral Akşener de topa girdi

Seçimlerde alınan hezimetin ardından CHP'de koltuk savaşı başladı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 28 Mayıs'ın ardından "Değişmeyen tek şey değişimdir" sözleriyle mesaj verirken, Kemal Kılıçdaroğlu ise "Mücadeleye devam edeceğim" sözleriyle koltuktan kalkmayacağını adeta ilan etti. İmamoğlu, kahvaltıda Kılıçdaroğlu'na "istifa" çağrısı yaparken CHP lideri bu çağrıya olumsuz yanıt verdi. Buluşma sonrası Kılıçdaroğlu MYK listesinde İmamoğlu'na yakın olan tüm isimlerin üzerini çizdi. Teşkilatları da kendisine bağladı. İmamoğlu ise yaşanan bu gelişmelerin ardından Meral Akşener ile birlikte harekete geçti.

Giriş Tarihi: 06.06.2023 12:49
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CHP’de koltuk savaşı başladı! Kemal Kılıçdaroğlu’nun MYK hamlesine Ekrem İmamoğlu’ndan yanıt geldi! Meral Akşener de topa girdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim zaferi CHP'yi karıştırdı, Millet İttifakı'nı dağıttı. İYİ Parti, Millet İttifakı'ndan çekilirken, CHP'de Genel Başkanlık savaşı başladı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile kahvaltıda buluştu, "İstifa et, partinin başına ben geçeyim" mesajı verdi. Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'na "Hayır" yanıtını verirken, MYK'da İmamoğlu'na yakın isimlerin hepsinin üstünü çizerek ilk darbeyi vurdu. Kılıçdaroğlu, teşkilatları da doğrudan kendisine bağladı ve İmamoğlu'nun önünü kapattı. İmamoğlu ise, Meral Akşener ile birlikte hareket ederek karşı hamlesini yaptı. İşte CHP'deki koltuk savaşının perde arkası...

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CHP’de koltuk savaşı başladı! Kemal Kılıçdaroğlu’nun MYK hamlesine Ekrem İmamoğlu’ndan yanıt geldi! Meral Akşener de topa girdi

ERDOĞAN KAZANDI, CHP'DE SAVAŞ BAŞLADI
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 13.Cumhurbaşkanı olma iddiası ile aday oldu. İlk turda da, ikinci turda da Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan fark yiyen Kılıçdaroğlu, Genel Başkanlığı korumak için vakit kaybetmeden harekete geçti. Kılıçdaroğlu, "Mücadeleye devam edeceğim" derken, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Değişmeyen tek şey değişimdir" diyerek savaşın kıvılcımını ateşledi.

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CHP’de koltuk savaşı başladı! Kemal Kılıçdaroğlu’nun MYK hamlesine Ekrem İmamoğlu’ndan yanıt geldi! Meral Akşener de topa girdi

KAHVALTIDA 'KOLTUK' KAVGASI
Ekrem İmamoğlu ile Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'da lüks bir otelde pazar sabahı kahvaltıda bir araya geldi. İmamoğlu'nun talebi ile gerçekleşen buluşmada gündem CHP'deki yeni dönemdi. Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'na partinin Genel Başkanı dahil tüm yönetiminin A'dan Z'ye değişmesi gerektiğini söyledi. Teşkilatların da yeniden yapılandırılmasını isteyen İmamoğlu, "Ben partiye önderlik edebilirim" dedi. İmamoğlu, Büyük Kurultayın yerel seçimden önce en kısa sürede yapılması gerektiğini de sözlerine ekledi. Kemal Kılıçdaroğlu ise, Büyük Kurultayın yerel seçimlerden sonra yapılması gerektiğini savunarak, İmamoğlu'nun değişim talebine "hayır" yanıtını verdi.

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CHP’de koltuk savaşı başladı! Kemal Kılıçdaroğlu’nun MYK hamlesine Ekrem İmamoğlu’ndan yanıt geldi! Meral Akşener de topa girdi

KAHVALTI SONRASI KILIÇDAROĞLU'NDAN İLK HAMLE GELDİ
CHP kaynaklarından edinilen bilgilere göre; Kemal Kılıçdaroğlu, Merkez Yönetim Kurulu'ndan istifa eden isimlerin yerine Ekrem İmamoğlu ve Canan Kaftancıoğlu'na yakın isimleri de koyacaktıç İmamoğlu'na yakın isimler arasında Gökhan Günaydın ve Gökhan Zeybek gösteriliyordu. Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nun seçim sonrası, "Değişmeyen tek şey değişimdir" diyerek ilk sinyali verdiği Genel Başkanlık arzusunu kahvaltıda açık etmesi ile fikrini değiştirdi. CHP MYK'da, İmamoğlu'na yakın olduğu düşünülen isimlerin hiçbirine yer verilmedi. Bir diğer deyişle hepsinin üstü bizzat Genel Başkan Kılıçdaroğlu tarafından çizildi. CHP eski Milletvekili Barış Yarkadaş, kahvaltıda yaşananlar sonrası Kılıçdaroğlu'nun son anda bu isimleri elediğini söyledi. Canan Kaftancıoğlu'na yakın Zeynel Emre ise MYK'da yer aldı.

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CHP’de koltuk savaşı başladı! Kemal Kılıçdaroğlu’nun MYK hamlesine Ekrem İmamoğlu’ndan yanıt geldi! Meral Akşener de topa girdi

KEMAL KILIÇDAROĞLU TEŞKİLATI DA KENDİSİNE BAĞLADI
Sık sık demokrasiden dem vuran, 'tek adamlık' eleştirileri yapan Kemal Kılıçdaroğlu, partinin içinde ise adeta "tek adam" olmak için her şeyi yapıyor. Parti içi temayülleri yok sayan, her türlü karşıt sesi anında yok eden Kılıçdaroğlu, İmamoğlu tehlikesine karşı da hamlelerini sürdürüyor.

Kılıçdaroğlu, parti içi demokrasiyi yok sayarak tüm teşkilatları doğrudan kendisine bağladı. Kılıçdaroğlu, böylece partinin teşkilatlarının tamamına kendine yakın isimleri yerleştirip, hakimiyetini güçlendirecek. Daha önce, İYİ Parti'de de benzer bir durum yaşanmıştı. Koray Aydın'ın elinden alınan teşkilatlar, Meral Akşener'e doğrudan bağlanmıştı.