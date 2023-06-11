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CHP'de parti içi hizipleşme

A Haber
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Giriş: 11.06.2023 13:15
CHP'de baba-oğul kavgası büyüyor. CHP ve iYİ Parti'de neler oluyor? Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener istifa edecek mi? Gazeteci Bülent Erandaç ve Ceyhun Bozkurt A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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