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CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'dan yeni skandal: Kürsüye çağırdığı partiliyi tokatladı

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Giriş Tarihi: 10.06.2023 Güncelleme Tarihi: 10.06.2023
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CHP’li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’dan yeni skandal: Kürsüye çağırdığı partiliyi tokatladı

CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, sandık görevlileri ile buluştuğu bir toplantıda, partilisini kürsüye çağırıp herkesin gözü önünde tokatladı.

28 Mayıs hezimeti sonrası parçalanmaların yaşandığı CHP'de skandallar bitmek bilmiyor.

CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, sandık görevlileriyle yaptığı toplantıda bir partiliyi tokatladığı ortaya çıktı.

Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, Karalar'ın partili vatandaşı kürsüye çağırarak tokat attığı görüldü.

Sandık görevlisine atılan tokat, sosyal medyada tepki çekti.

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