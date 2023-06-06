Herkes depremzedelere o arkadaşına koştu! CHP’li Zeydan Karalar'dan skandal: İş makinalarını can kurtarmaya değil yıkıma göndermiş

Asrın deprem felaketinin hemen ardından Hatay'a iş makinelerini götüren CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, büyük bir skandala imza attı. Devletin tüm kurumları afetzedelerin yardımına koşarken, insanlar enkazlarda kurtarılmayı beklerken Karalar, galeri sahibi arkadaşı Halef G. ile kardeşinin yardımına koştu. Karalar, galeri sahibinin yıllardır kavgalı olduğu hemen bitişikteki yan yatmış yurt binasını depremi fırsat bilerek yıkımını sağladı.

Giriş Tarihi: 06.06.2023 07:31 Güncelleme Tarihi: 06.06.2023 07:31 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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