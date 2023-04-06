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Depremzede çadırda Zeydan batakta! Afet bölgesinde oturup batak oynayan CHP'li Zeydan Karalar'dan kahkahalar...

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Giriş Tarihi: 06.04.2023 Güncelleme Tarihi: 06.04.2023
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Depremzede çadırda Zeydan batakta! Afet bölgesinde oturup batak oynayan CHP’li Zeydan Karalar’dan kahkahalar...

Asrın felaketi sonrası deprem bölgesinde binlerce vatandaş hayatını kaybederken binlerce binada da büyük yıkımlar yaşandı. Devlet tüm gücüyle bölgede yaraları sarmak için çaba harcarken CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar afet bölgesinde kahkahalar atıp batak oynadı. Karalar'ın bu hareketi sosyal medyada büyük tepki çekerken, oyun oynadığı esnada dilini dışarı çıkarması da gündem oldu. İşte detaylar...

Kahramanmaraş merkezli yaşanan asrın felaketinde binlerce vatandaş hayatını kaybederken, çok sayıda binada da büyük yıkımlar yaşandı.

VATANDAŞ ÇADIRDA ZEYDAN BATAKTA

Depremin vurduğu iller arasında olan Adana'da da deprem tüm gücüyle yaraları sarmaya çalışırken, CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, kahvede batak oynarken keyifli dakikalar yaşadı.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

Depremin acısı hala yüreklerdeyken Karalar'ın kahkaha atarak oyun oynaması sosyal medyada büyük tepki çekti.

TÜRK BAYRAĞI'NI YERE ATMIŞTI

CHP yönetimindeki Adana Büyükşehir Belediyesinin Başkanı Zeydan Karalar, 29 Ekim kutlamalarında sahneye çıktığı sırada elindeki Türk bayrağını yere atmıştı.

SÖZDE SAHRA HASTANESİ KURDU

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, pandemi döneminde yaptığı açıklamada Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın bir haftada bin kişilik sahra hastanesi kurduğunu öne sürmüştü. Ancak sözde sahra hastanesinin düğün salonuna çevrildiği ortaya çıktı.

Depremzede çadırda Zeydan batakta DEPREMZEDE ÇADIRDA ZEYDAN BATAKTA

Karalar’ın işten çıkardığı o babadan CHP’ye tepki

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