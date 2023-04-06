Depremzede çadırda Zeydan batakta! Afet bölgesinde oturup batak oynayan CHP’li Zeydan Karalar’dan kahkahalar...

VATANDAŞ ÇADIRDA ZEYDAN BATAKTA

Depremin vurduğu iller arasında olan Adana'da da deprem tüm gücüyle yaraları sarmaya çalışırken, CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, kahvede batak oynarken keyifli dakikalar yaşadı.