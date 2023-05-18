CHP’li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’dan mahalle muhtarlarına Kemal Kılıçdaroğlu’na oy karşılığı iş teklifi

HALK KART DAĞITIYOR

Cumhur İttifakının güçlü olduğu mahallelere Karalar'ın belediye çalışanlarını göndererek 'Halk Kart' adı altında vatandaşlar harçlık dağıttığını da ileri süren Başkan Ay, "Araçların bütün bilgileri var, videoları var. Belediye çalışanları bunlar. Adanalının paralarını kendi siyasi çalışanları ve siyasi ajanlarıyla vatandaşa göndererek çok nahoş şekilde 'Bunlardan kurtulmamız lazım. 28 Mayıs'ta eğer sizin mahallenizde daha çok oy alırsak bu yardımların mislini size getireceğiz' diyerek vatandaşlarımızı bu şekilde kandırmak suretiyle Adanalı vatandaşlarımızın parasını bu siyasi emellerine kullanıyorlar" şeklinde konuştu.