10 Haziran 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Başkan Erdoğan FIFA Başkanı Gianni Infantino'yu kabul etti

Başkan Erdoğan FIFA Başkanı Gianni Infantino'yu kabul etti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 10.06.2023 Güncelleme Tarihi: 10.06.2023
ABONE OL
Başkan Erdoğan FIFA Başkanı Gianni Infantino’yu kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, FIFA Başkanı Gianni Infantino'yu Atatürk Havalimanı'nda kabul etti. Görüşmede Infantino'nun Başkan Erdoğan'a forma ve kaptanlık pazubandı hediye ettiği öğrenildi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi finali için İstanbul'da bulunan Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) Başkanı Gianni Infantino'yu kabul etti.

Kabul, Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde basına kapalı gerçekleşti.

BAŞKAN ERDOĞAN'A İKİ HEDİYE

Görüşmede Infantino'nun Başkan Erdoğan'a forma ve kaptanlık pazubandı hediye ettiği öğrenildi.

Başkan Erdoğan UEFA Başkanı’nı kabul etti BAŞKAN ERDOĞAN UEFA BAŞKANI'NI KABUL ETTİ

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA