Zeydan Karalar’dan CHP’li belediyenin işçilerine oy baskısı! İşten çıkarmakla tehdit etmiş: Fotoğrafını çekeceksiniz | AK Parti’den sert tepki

İşte yapılan o açıklama

KAMUOYUNUN BİLGİSİNE



Adanamızın şerefli, haysiyetli Büyükşehir Belediyesi çalışanları; Belediye Başkanının size verdiği "Oyunuzu Kılıçdaroğlu'na verip, fotoğrafını çekin" talimatı bir suçtur.



Amirlerinizin verdiği bu talimat kanunlara aykırıdır. Siz kıymetli bürokratlarımızın, memurlarımızın ve işçilerimizin bu suça ortak olmayacağınızı ve oyunuzu bu kör zihniyete gasp ettirmeyeceğinizi biliyorum.



Bu sebeple kanunsuz emirler yerine getirilmez...

Bir çağrı da sandık kurulu başkanlarına yapmak istiyorum!



Sayın sandık kurulu başkanları; belediye başkanının bu kanun tanımaz çağrısını geçersiz kılmak için sizler de sadece hukuk kurallarını uygulayın. Ve 'Oy kabinine herhangi bir kamera ve cep telefonu ile girmenin yasak olduğu' hükmünü istisnasız herkes için uygulayın.



Adana'mıza yakışır bir seçim ortamı için lütfen pürdikkat edelim...

Son olarak;

CHP'nin Genel Başkanı Bay Bay Kemal'in toplumun tüm kesimlerini fütursuzca, arsızca ve ahlaksızca tehdit ettiğine alışkınız.



Zeydan Karalar da onun izinden gitmek isteyebilir. Ama biz buradayız, buna asla müsade etmeyeceğiz!



Unutmayın, bu milletin size olan cevabı Allah'ın izniyle pazar günü sandıkta çok ağır olacaktır.