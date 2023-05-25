Zeydan Karalar'dan CHP'li belediyenin işçilerine oy baskısı! İşten çıkarmakla tehdit etmiş: Fotoğrafını çekeceksiniz | AK Parti'den sert tepki
CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi işçilere "Oyunuzu Kılıçdaroğlu'na vereceksiniz, fotoğrafını çekip bize göstermezseniz işten çıkarılacaksınız" tehdidinde bulundu. AK Parti konuyla ilgili sert bir açıklama yaptı. Talimatın kanuna aykırı olduğuna dikkat çeken AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay, "Kanunsuz emirler yerine getirilmez..." dedi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın "Oyunuzun fotoğrafını çekip bize getireceksiniz, yoksa işten çıkarılırsınız" diyerek işçileri baskı altına aldığı ifade eden Kanlı, "Sadece belediye başkanı değil, CHP teşkilatı da muhtarlara mesaj atarak Kılıçdaroğlu'na oy atmalarını isteyen içeriği tehditle dolu mesajlar atıyorlar. Eğer CHP'ye oy çıkmazsa hizmet yapmayacaklarını söylüyorlar" dedi.
BELEDİYE ÇALIŞANLARINA TEDHİT
MHP Adana İl Başkanı Yusuf Kanlı, CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi'nden Kılıçdaroğlu'na oy vermeleri için işçilere baskı ve şantaj yaptıklarını dile getirerek, "Adana'daki skandal tabii ki bununla bitmedi.
Dört yıllık zamanda CHP'li olmayan 3 binden fazla çalışanı sokağa atan, açlığa mahkûm eden, kalanlara ise baskı, yıldırma ve zulüm uygulayan CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi, 28 Mayıs seçimi için de yine kendisinden beklenen tavır içine girmiştir.
'28 Mayıs'ta sandığa gittiğinizde oyunuzu Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na vereceksiniz ve bunun görüntüsünü çekip bize getireceksiniz yoksa işten çıkarılırsınız' şeklinde tehdit ve şantaj yapıldığı duyumları alıyoruz" diye konuştu.
AK PARTİ'DEN TEPKİ
AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay, CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın skandal talebiyle ilgili sert bir açıklama yayınladı. Ay yaptığı açıklamada, bu talimatın suç olduğuna dikkat çekerken "Kanunsuz emirler yerine getirilmez..." dedi.
İşte yapılan o açıklama
KAMUOYUNUN BİLGİSİNE
Adanamızın şerefli, haysiyetli Büyükşehir Belediyesi çalışanları; Belediye Başkanının size verdiği "Oyunuzu Kılıçdaroğlu'na verip, fotoğrafını çekin" talimatı bir suçtur.
Amirlerinizin verdiği bu talimat kanunlara aykırıdır. Siz kıymetli bürokratlarımızın, memurlarımızın ve işçilerimizin bu suça ortak olmayacağınızı ve oyunuzu bu kör zihniyete gasp ettirmeyeceğinizi biliyorum.
Bu sebeple kanunsuz emirler yerine getirilmez...
Bir çağrı da sandık kurulu başkanlarına yapmak istiyorum!
Sayın sandık kurulu başkanları; belediye başkanının bu kanun tanımaz çağrısını geçersiz kılmak için sizler de sadece hukuk kurallarını uygulayın. Ve 'Oy kabinine herhangi bir kamera ve cep telefonu ile girmenin yasak olduğu' hükmünü istisnasız herkes için uygulayın.
Adana'mıza yakışır bir seçim ortamı için lütfen pürdikkat edelim...
Son olarak;
CHP'nin Genel Başkanı Bay Bay Kemal'in toplumun tüm kesimlerini fütursuzca, arsızca ve ahlaksızca tehdit ettiğine alışkınız.
Zeydan Karalar da onun izinden gitmek isteyebilir. Ama biz buradayız, buna asla müsade etmeyeceğiz!
Unutmayın, bu milletin size olan cevabı Allah'ın izniyle pazar günü sandıkta çok ağır olacaktır.
OY YOKSA HİZMETTE YOK
Başkan Karalar işçileri tehdit ederken, CHP teşkilatı da muhtarlara tehdit dolu mesajlar attığını, Kılıçdaroğlu'na oy vermedikleri takdirde köylerine, mahallelerine hizmet getirilmeyeceği tehdidinde bulunduğunu da dikkat çeken Kanlı, "Türkiye asrın felaketini yaşadı.
Yine Türkiye asrın seçimini yaparken, kendilerine çıkan oyları yeterli görmeyen CHP zihniyeti depremzedelere hakaretler yağdırdı, küfürler etti, barındıkları yerlerden attı.
Şimdi de 28 Mayıs'ta Kılıçdaroğlu'na yeterli oy çıkmaması durumunda köylere, mahallelere hizmet verilmeyeceği, sandıklarda kullanılan oyun görüntüsüyle ispat edilememesi durumunda çalışanların işten çıkarılacağı tehdidini savuruyor" şeklinde konuştu.
CHP İLÇE BAŞKANINDAN ATILAN O MESAJ:
CHP Karataş İlçe Başkanı Seçgin Sakar'ın muhtarlara attığı mesajda şu ifadeler kullanıldı:
"Çok kıymetli muhtarlarım. 14 Mayısta yapılan seçimlerde 39 tane köyümüzden, Cumhurbaşkanlığı seçiminde millet ittifakı adayımıza, milletvekili seçimlerinde partimize çıkan oylar maalesef 7-8 köy hariç çok tatminkâr olmamıştır.
Siz kıymetli muhtarlarımız takdir etmelisiniz ki mahallelerinizdeki tüm ihtiyaçlarınızın ve eksiklerinizin Büyükşehir Belediyesinde giderilmesi için bizler CHP ilçe örgütü olarak devamlı yanınızda olup taleplerinizin yerine getirilmesi için çabaladık ve takipçisi olduk, bundan sonrada olacağımızdan şüpheniz olmasın.
Fakat sizlerde takdir edersiniz ki bizler yarın sizlerin taleplerini yerine getirtmek için gittiğimizde köylerinizde seçimde çok az destek gördük denilmesi bizim elimizi zayıflatır."
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