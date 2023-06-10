"Ağır yenilgi almadık" diyen Kemal Kılıçdaroğlu'nu topa tuttular! CHP'li Aytuğ Atıcı'dan "oyumuzu artıramadık" itirafı





"AĞIR YENİLGİ ALMADIK" DİYEN KILIÇDAROĞLU'NA SERT TEPKİ: İNKARDAN VAZGEÇ YOKSA YEREL SEÇİMLER DE GİDER

CHP Parti İçi Eğitim Sorumlusu Aytuğ Atıcı, "Ağır bir yenilgi almadık. Kazanamadık evet ama tablo ağır bir yenilgi değildi" diyen Kılıçdaroğlu'na sert tepki gösterdi.

"Biz en başta şunu yapmak zorundayız; Seçimleri kaybettiğimizi derhal kabul etmek zorundayız! Seçimleri kaybettiğimizi inkar edersek yerel seçimleri de heba etmiş oluruz" diyen Atıcı, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı: Aldığımız yenilgi ağır bir yenilgidir. Bunu derhal kabul etmemiz gerekir. Önümüzde bu şekilde bakmalıyız. Yenilginin ağırlığının rakamlarla bir ilgisi yok. Erdoğan bu seçimi 50+1 oyla almış olsaydı bile bu bizim için ağır bir yenilgiydi. Kılıçdaroğlum %49.99 ile kapatmış olsaydı bile bizim için ağır bir yenilgiydi. Çünkü beklentimiz çok yüksekti. Bizim şu inkar işinden derhal vazgeçmemiz gerekir.