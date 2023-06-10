"Ağır yenilgi almadık" diyen Kemal Kılıçdaroğlu'nu topa tuttular! CHP'li Aytuğ Atıcı'dan "oyumuzu artıramadık" itirafı
Son dakika haberi | Seçimlerden hezimetle ayrılan CHP'de "Ağır bir yenilgi almadık. Kazanamadık evet ama tablo ağır bir yenilgi değildi." diyen Kemal Kılıçdaroğlu topa tutuldu. CHP Parti İçi Eğitim Sorumlusu Aytuğ Atıcı, CHP liderine sert tepki gösterirken "Aldığımız yenilgi ağır bir yenilgidir. Bunu derhal kabul etmemiz gerekir" ifadelerini kullandı.
28 Mayıs sonrası CHP'de kazan kaynıyor. Alınan mağlubiyet sonrası baba - oğul ilişkisi bitti, Ekrem İmamoğlu 'topyekün değişim' çağrısı yapıp Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna göz dikti.
Kılıçdaroğlu da CHP'nin yeni A Takımı'nda Ekrem İmamoğlu'na yakın hiçbir isme yer vermeyip İmamoğlu'na 'yerini bil, sınırı aşma' mesajı verdi.
12 GÜN SONRA EKRANLARA ÇIKACAK YÜZ BULDU: KÖYLÜLERİ 'CAHİL' İLAN ETTİ
Öte yandan Bay Bay Kemal, seçimlerde yaşadığı hezimetten 12 gün sonra Ekremci Sözcü TV'de kameralar karşısına geçti.
Kendisine oy vermeyen kırsal kesmi 'cahil' ilan edip, "Kentlerde oturan insanların tamamı demokrasiden yana oy kullandı. Kenti bilen, okuyan, tartışan, özgürlükçü, kentli dediğimiz kitle %51 oranında Kılıçdaroğlu demiş" ifadelerini kullandı.
ADAYLIĞI SORULDU: HER ŞEY DOĞRUYDU PİŞMAN DEĞİLİM
Kendisini gazlayan yandaş anket firmalarını da satan Kılıçdaroğlu, "Bütün anket firmaları kazanacağımızı söylüyordu. Bizde kazanacağımıza inandık" dedi.
Adaylığı sorulunca da "Benim açımdan her şey doğruydu. Herhangi bir pişmanlığım yok" şeklinde konuştu.
Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken Kılıçdaroğlu yayınından sonra Ekremci Sözcü TV'de Kılıçdaroğlu'na hedef tahtasına koyan söylemler sarf edildi.
"AĞIR YENİLGİ ALMADIK" DİYEN KILIÇDAROĞLU'NA SERT TEPKİ: İNKARDAN VAZGEÇ YOKSA YEREL SEÇİMLER DE GİDER
CHP Parti İçi Eğitim Sorumlusu Aytuğ Atıcı, "Ağır bir yenilgi almadık. Kazanamadık evet ama tablo ağır bir yenilgi değildi" diyen Kılıçdaroğlu'na sert tepki gösterdi.
"Biz en başta şunu yapmak zorundayız; Seçimleri kaybettiğimizi derhal kabul etmek zorundayız! Seçimleri kaybettiğimizi inkar edersek yerel seçimleri de heba etmiş oluruz" diyen Atıcı, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı: Aldığımız yenilgi ağır bir yenilgidir. Bunu derhal kabul etmemiz gerekir. Önümüzde bu şekilde bakmalıyız. Yenilginin ağırlığının rakamlarla bir ilgisi yok. Erdoğan bu seçimi 50+1 oyla almış olsaydı bile bu bizim için ağır bir yenilgiydi. Kılıçdaroğlum %49.99 ile kapatmış olsaydı bile bizim için ağır bir yenilgiydi. Çünkü beklentimiz çok yüksekti. Bizim şu inkar işinden derhal vazgeçmemiz gerekir.
2011'İ ÖRNEK VERDİ, "OYLARI ARTIRAMADIK" DEDİ: YANIMIZDAKİ 4 PARTİNİN OYLARI NEREYE GİTTİ?
2011 seçimlerini örnek verip CHP'nin oylarını artıramamasından dert yanan Aytuğ Atıcı, "Biz oylarımızı artıramadık. Net, hiç tartışmasız! 2011 seçimlerinde %25.9 aldık, tek başımıza girdik. Şimdi 5 parti girdik CHP bünyesi içerisinde ve oyumuz %25.3... Yani 2011'de altına düştük. Bir önceki seçime baktığımızda 2018'de %22.6 aldık, şimdi öyle 22.6'yı 25.3'e çıkarmış gibi görünüyoruz ama 'Yanımızda 4 tane parti vardı onların oyları nereye gitti?' diye insana sorarlar! Neden oyumuzu artıramadık? Çünkü biz seçmeni ikna edemedik. Seçmen bizi yeterince güvenemedi ve bize oyunu vermedi."
CHP'li Atıcı'nın gündeminde Kılıçdaroğlu'nun CHP listelerinden aday gösterilen 4 partinin grup kurmasını istemesine yönelik açıklamaları da vardı...
BAY BAY KEMAL'İ 'HESAP UZMANLIĞI'NDAN VURDU
"Ben seçime giren diğer 4 partiye 38 milletvekili verilmesini doğru bulmayanlardanım" diyen Atıcı, CHP'nin altı okuna taban tabana zıt isimlerin listelerde aday olarak gösterildiğini dile getirdi.
Atıcı şöyle konuştu;
Benim gibi birçok seçmenimizde bu durumu doğru bulmuyor. Bizim Yüce Divan'a göndereceğiz dediğimiz insanları listelerimizden aday göstermemiz tabanımızı, seçmenimizi ürkütüp kızdırdı.
CHP'nin altı okuna taban tabana zıt isimleri listelerde gösterirseniz, tabanımızın çalışmaya mecali kalmaz. Bunları masaya yatırıp konuşmamız lazım.
"VEKİLLERİ BELİRLEDİĞİMİZ GİBİ BELEDİYE BAŞKANLARINI BELİRLERSEK YEREL SEÇİMLERİ KAYBEDERİZ"
Milletvekillerini belirlediğimiz gibi belediye başkanlarını belirlersek yine kaybedeceğiz. Aynı şeyleri yaparak farklı şeyler bekleyemeyiz. Biz aptal değiliz. Yeter artık! Tokat yiye yiye... Halk bizi doğru yola yönlendirmeye çalışıyor.
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