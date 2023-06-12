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Kılıçdaroğlu tepkiler dinmiyor! CHP’li Aytuğ Atıcı: Böyle giderse yerel seçimleri de kaybederiz

A Haber
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Giriş: 12.06.2023 11:29
CHP Parti İçi Eğitim Sorumlusu Aytuğ Atıcı, "Ağır bir yenilgi almadık." diyen Kemal Kılıçdaroğlu'na sert tepki gösterdi. "Aldığımız yenilgi ağır bir yenilgidir. Bunu derhal kabul etmemiz gerekir" diyen atıcı, “Seçimleri kaybettiğimizi inkar edersek yerel seçimleri de heba etmiş oluruz" ifadelerini kullandı.
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