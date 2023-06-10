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MİT Başkanı İbrahim Kalın'dan ilk fotoğraf

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Giriş Tarihi: 10.06.2023 Güncelleme Tarihi: 10.06.2023
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MİT Başkanı İbrahim Kalın’dan ilk fotoğraf

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın'ın makam odasından ilk fotoğrafı paylaşıldı.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığında devir teslim töreni 6 Haziran'da gerçekleşmişti.

MİT Başkanlığı'nda yapılan törende İbrahim Kalın, yeni kabinede Dışişleri Bakanı olan Hakan Fidan'dan görevi devraldı.

MAKAMDAN İLK FOTOĞRAF

MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın makam odasından ilk fotoğrafı paylaşıldı.

MİT Başkanlığı’nda devir teslim töreni MİT BAŞKANLIĞI'NDA DEVİR TESLİM TÖRENİ
MİT Başkanı İbrahim Kalın dünya basınında MİT BAŞKANI İBRAHİM KALIN DÜNYA BASININDA

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