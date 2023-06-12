Yeni Merkez Bankası Başkanı kimdir? Hafize Gaye Erkan evli mi, kaç yaşında? Hafize Gaye Erkan ailesi...
"Hafize Gaye Erkan kimdir, nereli, kaç yaşında?" gibi sorular gündeme getirildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, Dr. Hafize Gaye Erkan, Merkez Bankası Başkanlığı'na atandı. Cumhuriyet tarihinin ilk kadın Merkez Bankası Başkanı olan Hafize Gaye Erkan hakkında detaylar merak konusu oldu. İşte, Erkan'ın hayatı ve kariyeri...
Hafize Gaye Erkan Merkez Bankası'nın ilk kadın başkanı oldu. Şahap Kavcıoğlu'nun yerine Merkez Bankası Başkanlığı'na getirilen Erkan hakkında detaylar araştırılmaya devam ediyor. "Hafize Gaye Erkan kimdir, kaç yaşında, nereli ve hangi görevlerde bulundu?" soruları son günlerde sık sık sorgulanıyor. İşte, Erkan'ın hayatı...
MERKEZ BANKASI'NIN İLK KADIN BAŞKANI!
Mehmet Şimşek'in Hazine ve Maliye Bakanı olmasının ardından Merkez Bankası (TCMB) yönetiminde beklenen değişiklik oldu. Şahap Kavcıoğlu'nun yerine Merkez Bankası Başkanlığı'na Hafize Gaye Erkan getirildi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de 9 Haziran 2023'te yayımlanan kararla, Dr. Hafize Gaye Erkan, Merkez Bankası Başkanlığı'na atandı. Hafize Gaye Erkan böylece, Merkez Bankası'nın ilk kadın başkanı oldu.
HAFİZE GAYE ERKAN KİMDİR?
Hafize Gaye Erkan, 1982 yılında İstanbul'da Elazığlı makine mühendisi bir baba ve matematik öğretmeni bir annenin çocuğu olarak dünyaya geldi.
Erkan, İstanbul Erkek Lisesi'nden mezun olmasının ardından Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünü 2001'de tamamladı.
Eğitimine ABD'de devam eden Erkan, 2005'te Princeton Üniversitesi'nde yöneylem araştırması ve finans mühendisliği alanında doktora derecesi aldı.
Erkan, Harvard Business School'da yönetim bilimleri ve Stanford Üniversitesi'nde liderlik üzerine iki eğitim programını da tamamladı.
Kariyerine 2005 yılında Goldman Sachs'ta başlayan Erkan, burada görev yaptığı 9 yıl boyunca ABD'deki büyük bankalar ile sigorta şirketlerinin yönetim kurulları ve üst düzey yönetim ekiplerine bilanço yönetimi, stres testi ve sermaye planlaması, risk yönetimi, birleşme ve satın alma konularında danışmanlık hizmeti verdi.
First Republic Bank'ta 2014 yılında çalışmaya başlayan Hafize Gaye Erkan, burada çalıştığı yaklaşık 8 yıl süresince eş icra kurulu başkanı (Co-CEO), başkan, yönetim kurulu üyesi, yatırım direktörü, mevduat direktörü ve risk eş direktörü olarak görev yaptı.
Merkezi ABD'de bulunan mücevher şirketi Tiffany & Co'da 2 yıl yönetim kurulu üyesi olan Erkan, 2022'de, Fortune 500'de yer alan küresel finans danışmanlığı şirketi Marsh McLennan'ın yönetim kuruluna katıldı.
San Francisco Business Times'ın 2018'deki araştırmasına göre, Amerika'nın en büyük 100 bankasında başkan veya CEO unvanına sahip 40 yaşın altındaki tek kadın olan Erkan, aynı yıl San Francisco Business Times'ın "40 Yaş Altı 40 Listesi" ile Crain New York Business'ın "40 Yaş Altı 40 Listesi"nde yer aldı.
Erkan, 2019 yılında da Crain's'in "Bankacılık ve Finans Sektöründe Önemli Kadınlar Listesi" ile American Banker'ın "İzlenmesi Gereken Kadınlar Listesi"ne girdi.
Bankacılık, yatırım, risk yönetimi, teknoloji ve dijital inovasyon konularında uzmanlığa sahip olan Erkan, Princeton Üniversitesi Yöneylem Araştırması ve Finansal Mühendislik Bölümü Danışma Konseyi'nde de görev yaptı.
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