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Başkan Erdoğan dev final için tribünde! İstanbul'da büyük coşku! 1.5 milyar insan takipte...

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Giriş Tarihi: 10.06.2023 Güncelleme Tarihi: 10.06.2023
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Başkan Erdoğan dev final için tribünde! İstanbul’da büyük coşku! 1.5 milyar insan takipte...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 18 yıl aradan sonra tekrardan İstanbul’da düzenlenen Şampiyonlar Ligi finali için tribünlerde yerini aldı. Başkan Erdoğan maç öncesinde UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ve FIFA Başkanı Gianni Infantino ile bir araya geldi. Daha sonrasında Atatürk Havalimanı'nda Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan'ı ağırlayan Başkan Erdoğan yerli otomobil TOGG'u tanıtarak test sürüşü gerçekleştirdi.

UEFA Şampiyonlar Ligi final maçında İlkay Gündoğan'lı Manchester City ile Hakan Çalhanoğlu'lu İnter Avrupa'nın en büyüğü olmak için İstanbul'da sahneye çıktı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 18 yıl aradan sonra tekrardan İstanbul'da düzenlenen final organizasyonunu tribünlerden takip ediyor.

MACARİSTAN BAŞBAKANI ORBAN'DA TRİBÜNLERDE!

Macaristan Başbakanı Orban, bilindiği üzere Başkan Erdoğan'ın seçimleri büyük bir hezimete uğratarak kazanmasının ardından başta tebrik eden dünya liderleri arasında yer alıyordu. Geçtiğimiz hafta Başkan Erdoğan'ın Göreve Başlama Töreni'ne de gelerek destek olan Orban, bu kez İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi final maçını izlemek için tribünlerdeki yerini aldı.

Başkan Erdoğan ayrıca, dev maç için İstanbul'a gelen Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan'la Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde 30 dakika süren bir görüşme de gerçekleştirdi.

DEV MAÇ ÖNCESİ ÖNEMLİ GÖRÜŞME

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan'la Atatürk Havalimanı'nda bir araya geldi.

Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'ndeki Başkan Erdoğan'ın Nahyan ile görüşmesi saat 18.45 sıralarında başladı.

Yaklaşık 30 dakika süren görüşme basına kapalı gerçekleşti.

Karşılama töreninde Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da yer aldı.

TOGG TEST EDİLDİ

Karşılama töreni sırasında Başkan Erdoğan, Al Nahyan'a Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobili Togg'u tanıtarak birlikte test ettiler.

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