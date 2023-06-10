Başkan Erdoğan dev final için tribünde! İstanbul’da büyük coşku! 1.5 milyar insan takipte...

MACARİSTAN BAŞBAKANI ORBAN'DA TRİBÜNLERDE!

Macaristan Başbakanı Orban, bilindiği üzere Başkan Erdoğan'ın seçimleri büyük bir hezimete uğratarak kazanmasının ardından başta tebrik eden dünya liderleri arasında yer alıyordu. Geçtiğimiz hafta Başkan Erdoğan'ın Göreve Başlama Töreni'ne de gelerek destek olan Orban, bu kez İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi final maçını izlemek için tribünlerdeki yerini aldı.