Başkan Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan’la bir araya geldi! Togg test edildi

DEV MAÇ ÖNCESİ ÖNEMLİ GÖRÜŞME

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan'la Atatürk Havalimanı'nda bir araya geldi.

Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'ndeki Başkan Erdoğan'ın Nahyan ile görüşmesi saat 18.45 sıralarında başladı.

Yaklaşık 30 dakika süren görüşme basına kapalı gerçekleşti.

Karşılama töreninde Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da yer aldı.