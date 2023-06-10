10 Haziran 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Başkan Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan’la bir araya geldi! Togg test edildi

Başkan Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan’la bir araya geldi! Togg test edildi

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.06.2023 Güncelleme Tarihi: 10.06.2023
ABONE OL
Başkan Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan’la bir araya geldi! Togg test edildi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan’la Atatürk Havalimanı'nda bir araya geldi. UEFA Şampiyonlar Ligi Inter-Manchester City final maçı öncesi Başkan Erdoğan, Al Nahyan'a Togg'u tanıtarak yerli otomobili birlikte test ettiler.

UEFA Şampiyonlar Ligi final maçında Inter ve Manchester City bu gece saat 22:00'da İstanbul'da karşılaşacak.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ

22.00 Manchester City - Inter - Atatürk Olimpiyat Stadı

Bu dev maç kapsamında Türkiye'ye kritik ziyaretler gerçekleşiyor.

DEV MAÇ ÖNCESİ ÖNEMLİ GÖRÜŞME

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan'la Atatürk Havalimanı'nda bir araya geldi.

Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'ndeki Başkan Erdoğan'ın Nahyan ile görüşmesi saat 18.45 sıralarında başladı.

Yaklaşık 30 dakika süren görüşme basına kapalı gerçekleşti.

Karşılama töreninde Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da yer aldı.

TOGG TEST EDİLDİ

Karşılama töreni sırasında Başkan Erdoğan, Al Nahyan'a Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobili Togg'u tanıtarak birlikte test ettiler.

BAE Devlet Başkanı İstanbul’da BAE DEVLET BAŞKANI İSTANBUL'DA






Başkan Erdoğan UEFA Başkanı’nı kabul etti BAŞKAN ERDOĞAN UEFA BAŞKANI'NI KABUL ETTİ
Başkan Erdoğan FIFA Başkanı’nı kabul etti

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA