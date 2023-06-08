ABD Hava Kuvvetleri’nden LGBT terörüne selam: Askerlerini sapkınla alet ettiler! Sosyal medyada büyük tepki...

ABD HAVA KUVVETLERİ ASKERLERİNİ LGBT TERÖRÜNE ALET ETTİ

Özellikle; ABD merkezli olarak dünyaya pompalanan LGBT terörü Amerika'da da krize neden oluyor. Son olarak; ABD Hava Kuvvetleri, LGBT'lerin sözde 'Onur Ayı'nı Twitter'daki sosyal medya hesabından kutladı. Askerlerini LGBT sapkınlığına alet eden Hava Kuvvetleri'ne ise tepki gösterildi.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ

Hava Kuvvetleri'nde emekli olduğunu belirten ABD'li bir subay paylaşımın küçük düşürücü ve utanç verici olduğunu ifade ederek, "Hiçbir Amerikalı ve gerçek havacı, Amerikan bayrağı dışında hiçbir şeyi selamlamaz" diyerek tepki gösterdi.

Paylaşımın ardından gelen tepki dolu yorumlardan bazıları: