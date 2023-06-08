08 Haziran 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri ABD Hava Kuvvetleri'nden LGBT terörüne selam: Askerlerini sapkınla alet ettiler! Sosyal medyada büyük tepki...

ABD Hava Kuvvetleri'nden LGBT terörüne selam: Askerlerini sapkınla alet ettiler! Sosyal medyada büyük tepki...

DÜNYA
Giriş Tarihi: 08.06.2023
ABONE OL
ABD Hava Kuvvetleri’nden LGBT terörüne selam: Askerlerini sapkınla alet ettiler! Sosyal medyada büyük tepki...

Aileyi korumak adına dünya genelinde LGBT terörü ile mücadele sürerken, ABD’de küresel güce sahip lobiler tarafından dünyada bu sapkınlık meşrulaştırılmaya çalışılıyor. LGBT propagandası yapan ABD Hava Kuvvetleri ülke içinde krize neden oldu. LGBT bayrağına selam veren asker pozunun sosyal medya hesabından paylaşılmasının ardından, olay büyük tepki yarattı. Hava Kuvvetleri gelen sert mesajların ardından söz konusu paylaşıma yorum yapılmasını kısıtladı.

LGBT terörü, küresel sermaye ve dijital platformlar aracılığıyla sürekli topluma empoze ediliyor. LGBT'ye karşı içerikler sosyal medyada kısıtlamaya uğrarken, kirli propagandayı yayanların paylaşımların görünürlüğünün ise artırıldığı dikkat çekiyor.

ABD HAVA KUVVETLERİ ASKERLERİNİ LGBT TERÖRÜNE ALET ETTİ

Özellikle; ABD merkezli olarak dünyaya pompalanan LGBT terörü Amerika'da da krize neden oluyor. Son olarak; ABD Hava Kuvvetleri, LGBT'lerin sözde 'Onur Ayı'nı Twitter'daki sosyal medya hesabından kutladı. Askerlerini LGBT sapkınlığına alet eden Hava Kuvvetleri'ne ise tepki gösterildi.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ

Hava Kuvvetleri'nde emekli olduğunu belirten ABD'li bir subay paylaşımın küçük düşürücü ve utanç verici olduğunu ifade ederek, "Hiçbir Amerikalı ve gerçek havacı, Amerikan bayrağı dışında hiçbir şeyi selamlamaz" diyerek tepki gösterdi.

Paylaşımın ardından gelen tepki dolu yorumlardan bazıları:

İstanbul Şişli’deki AVM’de LGBT görselli skandal! İSTANBUL ŞİŞLİ'DEKİ AVM'DE LGBT GÖRSELLİ SKANDAL!
İstanbul Şişli’deki AVM’de LGBT görselli skandal!
İBB etkinliğinde LGBT güzellemesi İBB ETKİNLİĞİNDE LGBT GÜZELLEMESİ
İBB etkinliğinde LGBT güzellemesi

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA