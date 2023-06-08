ABD Hava Kuvvetleri'nden LGBT terörüne selam: Askerlerini sapkınla alet ettiler! Sosyal medyada büyük tepki...
Aileyi korumak adına dünya genelinde LGBT terörü ile mücadele sürerken, ABD’de küresel güce sahip lobiler tarafından dünyada bu sapkınlık meşrulaştırılmaya çalışılıyor. LGBT propagandası yapan ABD Hava Kuvvetleri ülke içinde krize neden oldu. LGBT bayrağına selam veren asker pozunun sosyal medya hesabından paylaşılmasının ardından, olay büyük tepki yarattı. Hava Kuvvetleri gelen sert mesajların ardından söz konusu paylaşıma yorum yapılmasını kısıtladı.
LGBT terörü, küresel sermaye ve dijital platformlar aracılığıyla sürekli topluma empoze ediliyor. LGBT'ye karşı içerikler sosyal medyada kısıtlamaya uğrarken, kirli propagandayı yayanların paylaşımların görünürlüğünün ise artırıldığı dikkat çekiyor.
ABD HAVA KUVVETLERİ ASKERLERİNİ LGBT TERÖRÜNE ALET ETTİ
Özellikle; ABD merkezli olarak dünyaya pompalanan LGBT terörü Amerika'da da krize neden oluyor. Son olarak; ABD Hava Kuvvetleri, LGBT'lerin sözde 'Onur Ayı'nı Twitter'daki sosyal medya hesabından kutladı. Askerlerini LGBT sapkınlığına alet eden Hava Kuvvetleri'ne ise tepki gösterildi.
SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ
Hava Kuvvetleri'nde emekli olduğunu belirten ABD'li bir subay paylaşımın küçük düşürücü ve utanç verici olduğunu ifade ederek, "Hiçbir Amerikalı ve gerçek havacı, Amerikan bayrağı dışında hiçbir şeyi selamlamaz" diyerek tepki gösterdi.
Paylaşımın ardından gelen tepki dolu yorumlardan bazıları:
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