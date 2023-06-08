ABD Başkanı Biden'dan LGBT terörüne destek: Hepimizin çocukları...
ABD hükümetinin LGBT terörüne destekleri sürüyor. ABD Başkanı Joe Biden, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ile Beyaz Saray'da bir araya geldi. Toplumun ahlakını bozan ve küçük yaştaki çocukların ergenlik dönemindeki doğal sürecini etkileyen LGBT terörü ABD Başkanı Joe Biden tarafından meşrulaştırıldı. Basın toplantısı sırasında çocukların cinsiyet değiştirme ameliyatlarını yasaklayan yetkilileri eleştiren Biden, bu yasaları “nefret dolu” olarak nitelendirdi. Trans çocuklar “hepimizin çocukları” ifadelerini kullandı.
ABD Başkanı Joe Biden, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ile Beyaz Saray'da bir araya geldi.
ABD'de son dönemde sosyal medya platformlarının da büyük katkısıyla giderek yayılan sapkın LGBT örgütü gençleri zehirleme çalışmalarına devam ediyor. Cinsiyetsiz bir dünya oluşturmayı hedefleyen bu sapkın örgüte karşı aileler çocuklarını korumak için çok sayıda yol deniyor.
AB ve ABD'nin fonladığı LGBT terörünün kurumları bu kez kadın ve erkek dışı cinsiyetler üreterek insanları kimliğinden kopartmayı hedefliyor. Daha önce de Amerika'da LGBT terörünün önüne geçmek için protestolar düzenlemişti.
VELİLER SOKAKLARA İNDİ
Özellikle ABD'den gelen görüntülerde son dönemde okul önlerinde velilerin LGBT terörünü durdurmak için protestolar düzenlediği görüldü.
MİLYON DOLARLIK ŞİRKETLERDE LGBT ZORUNLULUĞU
Netflix, Disney+, Onur Yürüyüşleri, çizgi filmler, çocuk kitapları, animeler, mangalar... Erkek ve kadın dışındaki cinsiyetler dört bir yandan dayatılıyor. Henüz ilkokula bile başlamamış Caillou bile artık masum değil. Dijital mecralarda eşcinsellik normalleştiriliyor. Ergenlik döneminin doğal süreci olan kimlik arayışı, Batı'nın pompaladığı bu fırtınada cinsiyetsizleşmeye evriliyor.
ABD BAŞKANI BİDEN'DAN SKANDAL AÇIKLAMALAR: HEPİMİZİN ÇOCUKLARI
ABD Başkanı Joe Biden, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ile Beyaz Saray'da bir araya geldi.
Basın toplantısında trans çocuklardan bahseden Biden, çocukların cinsiyet değiştirme ameliyatlarını yasaklayan yetkilileri eleştirdi. Biden, bu yasaları "nefret dolu" olarak niteledi. Trans çocuklar "hepimizin çocukları" dedi.
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