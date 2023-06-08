ABD Başkanı Biden’dan LGBT terörüne destek: Hepimizin çocukları...

ABD Başkanı Joe Biden, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ile Beyaz Saray'da bir araya geldi.

ABD'de son dönemde sosyal medya platformlarının da büyük katkısıyla giderek yayılan sapkın LGBT örgütü gençleri zehirleme çalışmalarına devam ediyor. Cinsiyetsiz bir dünya oluşturmayı hedefleyen bu sapkın örgüte karşı aileler çocuklarını korumak için çok sayıda yol deniyor.

AB ve ABD'nin fonladığı LGBT terörünün kurumları bu kez kadın ve erkek dışı cinsiyetler üreterek insanları kimliğinden kopartmayı hedefliyor. Daha önce de Amerika'da LGBT terörünün önüne geçmek için protestolar düzenlemişti.