CHP'li İBB'nin destek verdiği etkinlikte LGBT sapkınlığına güzelleme
Son dakika haberi | Aileyi korumak adına dünya genelinde LGBT sapkınlığı ile mücadele sürerken, CHP'li İBB yine bir skandala imza attı. İBB'nin iştiraki Metro AŞ'nin katılımcısı olduğu "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Zirvesi"nde LGBT güzellemesi yapıldı. İBB'nin destek verdiği sözde zirvede LGBT yanlısı moderatör ve konuşmacılar yer aldı. Konuşmacı Saniye Gülser Corat'ın ise 'toplumsal cinsiyet eşitliği' adı altında düzenlediği konuşmalarda LGBT'lilerin sorunlarını anlattığı ortaya çıktı.
Geçtiğimiz dönemde reklam panolarında ve 3 aylık yaşam-kültür dergisi İST'de LGBT propagandası yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki Metro AŞ'nin de katılımcı olduğu "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Zirvesi" düzenlendi.
İBB'ye bağlı metro istasyonlarında bulunan dijital ekranlarda reklamı yapılan organizasyonda yer alan isimler dikkat çekti.
LGBT PAYLAŞIMLARI ORTAYA ÇIKTI
Geçtiğimiz gün başlayan sözde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Zirvesi'nde bugün gerçekleşen bir oturumda moderatör olan Ufuk Tarhan'ın LGBT'ye destek paylaşımları yaptığı belirlendi.
Tarhan'ın moderatör olduğu oturumda konuşmacı olan Saniye Gülser Corat'ın ise eski UNESCO temsilcisi olduğu ve toplumsal cinsiyet eşitliği adı altında düzenlediği konuşmalarda LGBT'lilere destek açıklamaları yaptığı ortaya çıktı.
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