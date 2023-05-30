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Başkan Erdoğan, Mehmet Şimşek ile görüştü | Mehmet Şimşek yeni Kabine'de yer alacak mı?

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Giriş Tarihi: 30.05.2023 Güncelleme Tarihi: 30.05.2023
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Başkan Erdoğan, Mehmet Şimşek ile görüştü | Mehmet Şimşek yeni Kabine’de yer alacak mı?

28 Mayıs zaferi sonrası yeni Kabine için hızla harekete koyulan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ekonomiden sorumlu eski bakan Mehmet Şimşek'le görüşme gerçekleştirdi. Görüşme sonrası açıklama yapılmadı. Bu görüşme ardından "Mehmet Şimşek yeni Kabine'de yer alacak mı?" soruları sorulmaya başlandı. İşte detaylar...

Başkent Ankara'da 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimi ardından gözler yeni Kabine'ye çevrilirken önemli bir görüşme gerçekleşti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ekonomiden sorumlu eski Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ile görüştü.

Kritik görüşmeye dair bir açıklama yapılmadı.

KABİNE'DE YER ALACAK MI?

14 Mayıs seçimlerinden önce Mehmet Şimşek ismi birçok kez seçim sonrasında oluşturulacak yeni Kabine'de yer alacağı haberleri ile gündeme gelmişti.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, A Haber'de yaptığı son açıklamada eski bakan Mehmet Şimşek'in yeni Kabine'de yer alıp almayacağı ile ilgili, "İsim kompozisyonu her şekilde olabilir. Yeni millette karşılığı olan, Türkiye Yüzyılı'na yakışır genç dinamik bir Kabine kuracağını Cumhurbaşkanımız söylemişti. Şimşek bu sürece makamdan ayrı her zaman destek vereceğini söyledi. Önümüzdeki günlerde daha da şekillenir. Kabine de olur olmaz ama Mehmet Bey bizim ekonomi politikalarımıza katkı vermeye devam edecek." demişti

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