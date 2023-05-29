ABD Başkanı Joe Biden'dan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a seçim tebriği
28 Mayıs 2. Tur Cumhurbaşkanlığı seçiminde ipi göğüsleyerek bir kez daha Başkan seçilen milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan'ı ABD Başkanı Joe Biden telefonla arayarak tebrik etti. İki lider, yeni dönemde iki ülke arasındaki tüm konularda işbirliğini ilerletme hususunda mutabık kaldı.
ABD Başkanı Joe Biden, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak, yeniden Cumhurbaşkanlığına seçilmesi dolayısıyla tebrik etti.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, ABD Başkanı Biden görüşmede, Başkan Erdoğan'ın seçim başarısını kutladı ve sonuçların Türk halkı için hayırlı olmasını diledi.
TÜRKİYE İLE ABD ARASINDA TÜM KONULARDA İŞ BİRLİĞİ GELİŞTİRİLECEK
İki lider, bölgesel ve küresel meydan okumalar karşısında Türkiye-ABD ilişkilerinin daha da ehemmiyet taşıdığını belirterek, yeni dönemde iki ülke arasındaki tüm konularda işbirliğini ilerletme hususunda mutabık kaldı.
İBRAHİM KALIN AHABER'DE DUYURMUŞTU
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, A Haber'de katıldığı canlı yayında yaptığı açıklamada "Cumhurbaşkanı'mızın bugünden itibaren yoğun mesaisi başladı. Uluslararası tebrik telefonları geliyor. Bugün birçok devlet başkanıyla, liderle görüşecek. Bu akşam ABD Başkanı Joe Biden ile bir telefon görüşmesi var." demişti.
"BÜYÜK BİR GÖREVE BAŞLAMA TÖRENİ YAPILACAK"
Seçimlerin sona ermesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programlarının başladığına dikkati çeken Kalın, "Cumhurbaşkanı'mızın bugünden itibaren yoğun mesaisi başladı. Uluslararası tebrik telefonları geliyor. Bugün birçok devlet başkanıyla, liderle görüşecek. Yarın başka programları olacak. Bu akşam Biden ile bir telefon görüşmesi var. Putin ile planlanıyor. Sadece onunla değil, Almanya, Fransa, İsrail, Yunanistan, İspanya, NATO Genel Sekreteri, Hollanda, Ukrayna... Bunların hepsi bugün telefon görüşmesi için planlanıyor." şeklinde konuştu.
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