8’li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu 2.5 ayda en soldan en sağa savruldu! Böyle dönüş görülmedi

MİLLİYETÇİ KESİLDİ

Ancak 14 Mayıs seçiminde milliyetçi seçmenin tepki oyları ile hem Kılıçdaroğlu hem Millet İttifakı büyük şok yaşadı. Cumhur İttifakı sandıktan birinci olarak çıkarken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise Kılıçdaroğlu'na 2.5 milyon oy fark attı. HDP ile işbirliğinden umduğunu bulamayan Kemal Kılıçdaroğlu, seçimde yaşadığı hezimet sonrası bu kez sert bir manevra ile dümeni milliyetçi kesime kırdı.