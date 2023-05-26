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Son dakika | Başkan Erdoğan ile Gündem Özel bu akşam A Haber'de

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 26.05.2023 Güncelleme Tarihi: 26.05.2023
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Son dakika | Başkan Erdoğan ile Gündem Özel bu akşam A Haber’de

28 Mayıs seçimlerine 2 gün kala Başkan Erdoğan, gündeme ilişkin merak edilenleri bu akşam saat 20.00'da A Haber, ATV, APARA, ANEWS ortak yayınında açıklayacak. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile “Gündem Özel” bu akşam 20:00'da A Haber, ATV, APARA, ANEWS ortak yayınında.

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