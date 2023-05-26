Yalanda gaza bastılar! Kemal Kılıçdaroğlu ve bazı CHP'li isimler milletin aklıyla alay ediyor
Deniz Baykal'a yönelik FETÖ tarafından gerçekleştirilen kaset kumpasının ardından CHP Genel Başkanlığı koltuğuna oturan Kemal Kılıçdaroğlu, yıllardır söylediği yalanlarla siyasette adeta "Yalan Rüzgarı" estiriyor. Kılıçdaroğlu ve bazı CHP'li isimler sık sık başvurduğu asılsız iddialarla adeta 'milletin aklıyla alay ediyorlar' dedirtti. İşte CHP'nin yalanları ve gerçekler...
Giriş Tarihi: 26.05.2023
13:26
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yıllardır söylediği yalanlarla siyasette adeta "Yalan Rüzgarı" estiriyor.
Toplumun hassasiyetlerini gözetmeyen ve ciddi tartışma ile kargaşaya neden olacak söylemleri, düşünmeksizin duyurmaktan çekinmeyen Kılıçdaroğlu'nun siyaset anlayışı, her seferinde sandıkta cezalandırdı..
GALERİ DEVAM EDİYOR
İŞTE O YALANLAR VE GERÇEKLER;
HÜDA PAR GENEL SEKRETERİ DEMİR: BİZİM YEMİN İLE ALAKALI HİÇBİR SORUNUMUZ YOK HÜDA PAR Genel Sekreteri ve Gaziantep Milletvekili Şehzade Demir, "Bizim yemin ile alakalı hiçbir sorunumuz veya farklı düşüncemiz yok. Herkes gibi gider, yeminimizi eder ve siyasetin merkezinde Mecliste yer alırız" dedi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, katıldığı canlı yayında Hüda Par'ın defaatle yaptığı açıklamalara rağmen 'yemin metni' yalanına devam etti. "AK Parti listesinden seçilen HÜDAPAR milletvekili, milletvekili yemininin değişmesini istiyor."
İMAMOĞLU: TÜRKİYE ARTIK G20 ÜYESİ DEĞİL İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu katıldığı canlı yayında, Türkiye'nin artık G20 üyesi olmadığını iddia etti. Fakat İmamoğlu'nun bu iddiası da çürütüldü. Türkiye, ilk kurulduğu yıldan bu yana G20 üyesidir, Ayrıca Türkiye, 2015 yılında G20 dönem başkanlığı da üstlenmiştir.
BDDK'DAN İMAMOĞLU'NA YALANLAMA: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan (BDDK) Ekrem İmamoğlu'nun 'Pazartesi günü bankalardan milletin parasını çekemediği bir süreç istemiyorsak' sözlerine yalanlama geldi. BDDK'dan yapılan açıklamada, bankaların ve sektörün dün olduğu gibi bugün de BDDK'nın gözetimi ve denetimi altında güçlü ve sağlam likidite ile finansal rasyolara sahip bir şekilde yoluna devam ettiği kaydedildi.
CHP'NİN 'AYNI ADRESTE KAYITLI 300 SEÇMEN' YALANI ÇABUK SÖNDÜ!
CHP Hatay Milletvekili Servet Mullaoğlu, 28 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri 2. turu öncesi, seçim güvenliğine gölge düşürmek için "Aynı adreste kayıtlı 300 seçmen tespit ettik" yalanı ortaya attı. Oysa Mullaoğlu'nun bahsettiği yerin Samandağı İlçe Emniyet Müdürlüğü olduğu, 300 kişinin ise asrın felaketi sonrası görev yapmak için il dışından gelen emniyet personeli polisler olduğu ortaya çıktı.