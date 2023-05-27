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Gandi’den Bozkurt’a uzanan yolculuk! Gandi, Mücahit, Devrimci, Bozkurt… Kemal Kılıçdaroğlu’nun farklı siyasetleri

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Giriş: 27.05.2023 07:57
28 Mayıs'ta gerçekleştirilecek seçimlere artık sayılı saatler kaldı. Seçim çalışmalarına radikal sol partiler ve HDP ile işbirliği yaparak başlayan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 14 Mayıs hezimetinin ardından milliyetçi kesildi. Kılıçdaroğlu'nun 'U dönüşü', benzeri görülmemiş bir savrulma olarak kayıtlara geçti.
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