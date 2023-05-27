8’li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun terör güzellemesi hafızalarda! İşte arşivden çıkan gerçekler

"TÜRKİYE'DE 10 MİLYON SIĞINMACI VAR" İDDİASI



Hesap uzmanı olan(!) Kılıçdaroğlu, sığınmacı paranoyasını körüklemek için ortaya hayali rakamlar atarken hesabı şaşırdı. Kılıçdaroğlu, gençleri ikinci tur için sandığa çağırırken "10 milyon Suriyeli yetmedi, 10-20 milyon dahası mı gelsin?" diyerek sayının 30 milyona çıkacağını iddia etti. Bütün veriler Türkiye'de 3,4 milyon Suriyeli olduğunu gösteriyor. Bu sayı 2017'den beri artmıyor hatta eve dönüşlerle azalıyor.