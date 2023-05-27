8'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun terör güzellemesi hafızalarda! İşte arşivden çıkan gerçekler
8'li koalisyon cumhurbaşkanı adayı CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 2. turda milliyetçi seçmeni etkilemek için söylem değiştirse de daha önceki açıklamaları hafızalardaki tazeliğini koruyor. Kılıçdaroğlu, 14 Mayıs seçimleri öncesinde yürüttüğü propaganda döneminde, kamuoyunun milli bilincini yaralayan skandal açıklamalara imza atmıştı.
8'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 28 Mayıs seçimleri öncesi siyasi manevra yapıp söylem değiştirse de gazete sayfaları gerçeği gözler önüne seriyor. Kılıçdaroğlu katıldığı bir çok program ve etkinliklerde 85 milyonun hafızasına kazınan skandal sözler sarf etmişti.
Tarihler 4 Mart 2019'u gösterdiğinde ise "YPG bize mi saldıracak" sözleriyle büyük bir skandala imza atmıştı. 26 Ekim 2015 tarihinde, katıldığı bir canlı yayında, "Anayasayı değiştirelim" demesinin akabinde program yorumcularında birinin '2. ve 3. Maddeleri mesela' sözünü karşılık 'Tabi, söyledik bütün bunları tamamını' ifadelerini kullandı.
DEMİRTAŞ'IN SERBEST BIRAKILMASI VURGUSU
2020 yılında katıldığı bir canlı yayın programında ise HDP Eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş için, "Selahattin Demirtaş bütün bu iddianameleri şeref madalyası olarak takacaktır." şeklinde konuştu.
26 Ağustos 2021 tarihinde ise "O kanun hükmünde kararnamelerle görevden alınan, işine son verilen, ekmeği elinden alınan herkesi görevine iade edeceğim." açıklamasında bulundu.
HER AÇIKLAMASI HAFIZLARDAKİ TAZELİĞİNİ KORUYOR
Türkiye'nin gündemini bir dönem oldukça meşgul eden Hendek eylemlerini gerçekleştiren terör sempatizanlarıyla ilgili olarak "Barikatları kuran arkadaşlar" hitabını kullandı.
CHP, Irak ve Suriye Suriye tezkerelerine HDP ile birlikte "Hayır" oyu verdi. 27 Mayıs 2022 tarihinde katıldığı bir çalıştaysa ise "Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılmasını istiyorsanız Osman Kavala'nın serbest bırakılmasını istiyorsanız bize katılacaksınız" ifadelerini kullanmıştı.
"YALAN RÜZGARI" ESTİRİYOR
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yıllardır söylediği yalanlarla siyasette adeta "Yalan Rüzgarı" estiriyor.
Toplumun hassasiyetlerini gözetmeyen ve ciddi tartışma ile kargaşaya neden olacak söylemleri, düşünmeksizin duyurmaktan çekinmeyen Kılıçdaroğlu'nun siyaset anlayışı, her seferinde sandıkta cezalandırdı.
İŞTE O YALANLAR VE GERÇEKLER;
HÜDA PAR GENEL SEKRETERİ DEMİR: BİZİM YEMİN İLE ALAKALI HİÇBİR SORUNUMUZ YOK
HÜDA PAR Genel Sekreteri ve Gaziantep Milletvekili Şehzade Demir, "Bizim yemin ile alakalı hiçbir sorunumuz veya farklı düşüncemiz yok. Herkes gibi gider, yeminimizi eder ve siyasetin merkezinde Mecliste yer alırız" dedi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, katıldığı canlı yayında Hüda Par'ın defaatle yaptığı açıklamalara rağmen 'yemin metni' yalanına devam etti. "AK Parti listesinden seçilen HÜDAPAR milletvekili, milletvekili yemininin değişmesini istiyor."
"TÜRKİYE'DE 10 MİLYON SIĞINMACI VAR" İDDİASI
Hesap uzmanı olan(!) Kılıçdaroğlu, sığınmacı paranoyasını körüklemek için ortaya hayali rakamlar atarken hesabı şaşırdı. Kılıçdaroğlu, gençleri ikinci tur için sandığa çağırırken "10 milyon Suriyeli yetmedi, 10-20 milyon dahası mı gelsin?" diyerek sayının 30 milyona çıkacağını iddia etti. Bütün veriler Türkiye'de 3,4 milyon Suriyeli olduğunu gösteriyor. Bu sayı 2017'den beri artmıyor hatta eve dönüşlerle azalıyor.
KILIÇDAROĞLU YALANDA SINIR TANIMADI
8'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı olan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu katıldığı Youtube programında, yalan üstüne yalan söyledi.
TOGG'A 'KANDIRMACA' DEMİŞTİ
Kılıçdaroğlu: "TOGG kurulurken destek verdim. Niye karşı olalım? Tam tersine her türlü desteği veririz" dedi.
Gerçek: Kılıçdaroğlu 2019'daki bir programda, TOGG'un bir kandırmacadan ibaret olduğunu ileri sürdü. "Otomobil üretiyoruz dediler. Nerede? Milleti kandırmak için. Türkiye otomobil üretir. Otomobil üretmek artık sıradan bir olay. Mesele nedir? Ürettiğin otomobili kime satacaksın?" ifadelerini kullandı.
ZAFER HAVALİMANI İDDİASI ÇÖKTÜ
Kılıçdaroğlu: Kütahya'daki Zafer Havalimanı için 42 milyar dolar garanti tutar ödendiğini öne sürdü.
Gerçek: Havalimanı yapişlet- devret modeliyle yapıldı. 21 Mart 2044'e kadar muhtemel garanti ödeme tutarı 206.6 milyon Euro.
ZATEN ÇIKARILAN KANUNU, VAAT OLARAK SUNDU
Kılıçdaroğlu: "Öğretmenlik Meslek Kanunu çıkaracağız" dedi.
Gerçek: Söz konusu kanun zaten çıkarıldı. Kanun 3 Şubat 2022'de TBMM'de kabul edilip 14 Şubat'ta yürürlüğe girdi.
KEMALİZM'E 'IRKÇILIK' DİYEN MİLLETVEKİLİNİ SAVUNDU
Kılıçdaroğlu: FETÖ'nün gazetesi Taraf'ta da çalışmış olan CHP İzmir Milletvekili Yüksel Taşkın'ın 'Kemalizm bir ırkçılıktır' sözleri üzerine, "Asla Kemalizm'i ırkçılık olarak tanımlamamıştır. Bağlamından koparılmış cümlelerdir" dedi.
Gerçek: Yüksel Taşkın 'Sağ Kemalizm' adlı makalesinde 'Kemalizm ırkçılıktır' ifadelerine yer vermesinin yanı sıra birçok programda benzer sözler sarf etti.
TERÖR DESTEKÇİSİ TANRIKULU'NU SAVUNDU
Kılıçdaroğlu: CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun terör örgütüne verdiği destek üzerine, "Terör örgütünün en etkin olduğu dönemlerde terör örgütüne karşı davrandı ve terör örgütünü o dönem baro başkanı olarak protesto eden ve karşı çıkan kişi" dedi.
Gerçek: Tanrıkulu, Türkiye'nin yerli ve milli imkânlarla geliştirdiği SİHA'lara karşıtlığı ve Türk askerine kimyasal silah iftirasına verdiği destekle tanınıyor.
ERBAKAN SORUSUNA KAÇAMAK YANIT VERDİ
KILIÇDAROĞLU, programda kendisine yöneltilen bazı sorular karşısında ise zor anlar yaşadı. Bir gencin "Zamanında Erbakan Hocamızın ev hapsini fiili hapse çevirmek için imza attınız, Milli Görüş'ten nasıl oy almayı hedefliyorsunuz?" sorusuna hayli şaşırdığı görülen Kılıçdaroğlu, "Benim mi imzam varmış?" diyerek geçiştirdi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- EYT'de staj ve çıraklık son dakika gelişmesi var mı? EYT staj ve çıraklık sigortası yeni açıklama geldi mi?
- YALOVA 2023 CUMHURBAŞKANLIĞI 2. TUR SEÇİM SONUÇLARI! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları, kim kazandı, yüzde kaç oy aldı?
- IĞDIR 2023 CUMHURBAŞKANLIĞI 2. TUR SEÇİM SONUÇLARI! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları, kim kazandı, yüzde kaç oy aldı?
- LGS görev yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2023 LGS görevli ücretleri ne kadar?
- 100 bin taşerona kadroda yeni adım netleşti! Düzenleme çıkıyor! TYP, belediye şirket, ücretli öğretmen, uzman çavuş, KİT...
- Ateş Kuşları bu akşam var mı, yok mu? Ateş Kuşları neden yok, yeni bölüm ne zaman?
- SİİRT 2023 CUMHURBAŞKANLIĞI 2. TUR SEÇİM SONUÇLARI! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları, kim kazandı, yüzde kaç oy aldı?
- ARTVİN 2023 CUMHURBAŞKANLIĞI 2. TUR SEÇİM SONUÇLARI! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları, kim kazandı, yüzde kaç oy aldı?
- HAKKARİ 2023 CUMHURBAŞKANLIĞI 2. TUR SEÇİM SONUÇLARI! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları, kim kazandı, yüzde kaç oy aldı?
- ERZİNCAN 2023 CUMHURBAŞKANLIĞI 2. TUR SEÇİM SONUÇLARI! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları, kim kazandı, yüzde kaç oy aldı?
- BİTLİS 2023 CUMHURBAŞKANLIĞI 2. TUR SEÇİM SONUÇLARI! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları, kim kazandı, yüzde kaç oy aldı?
- Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekli ikramiyesi 2.000 TL mi yatacak? Ödeme takvimi...