Canan Kaftancıoğlu Kılıçdaroğlu'nun "sığınmacılar" iddiasını yalanladı! Plan bozuldu! Meğer halkı böyle kandırmışlar

8'li koalisyonun 28 Mayıs seçimleri kapsamında bozulan imajlarını düzeltmek için yapılan reklam çalışmaları da bir bir söndü. Son olarak Kılıçdaroğlu'nun katıldığı bir YouTube kanalında yaptığı açıklamalar, muhalif tabanında bile büyük bir tepkiyle karşılandı. Soruları anlama ve algılama noktasında büyük sorun yaşadığı görülen Kılıçdaroğlu hem verdiği yanıtlarla hem de iftira ve yalanlarıyla süreci bir kez daha eline yüzüne bulaştırdı.

Gerek Kılıçdaroğlu gerekse de Ümit Özdağ, aylarca yaptıkları konuşmalarda sığınmacılar hakkında ileri-geri sözler sarfederek birtakım vaatlerde bulundu. Çözüm sunmak yerine "insanları kollarından tutup zorla götürmeye varan" konuşmalarıyla kendilerince tabanı olmayan halktan oy devşirmeyi amaçlayan planı Canan Kaftancıoğlu bizzat kendisi çökertti. CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu, Kılıçdaroğlu ve CHP'nin sığınmacılar hakkında ileri sürdükleri vaatlerin "siyasi yalanlar" olduğunu ima eden bir konuşmayla her şeyi gözler önüne serdi.