Canan Kaftancıoğlu Kılıçdaroğlu'nun "sığınmacılar" iddiasını yalanladı! Plan bozuldu! Meğer halkı böyle kandırmışlar
8'li koalisyon 28 Mayıs seçimlerinde tabanı olmayan vatandaşlardan oy devşirmek için aylarca meydanlarda "sığınmacılar" hakkında birtakım vaatlerde bulundu. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, aralarında FETÖ ile organik bağı bulunan Atilla Taş'ın da bulunduğu kişilerin sohbet odasında yaptığı konuşmayla milleti nasıl aldattıklarını bir bir anlattı. Kaftancıoğlu hem Kılıçdaroğlu'nun hem de Özdağ'ın sığınmacılar hakkında ileri sürdükleri sözlerin "oy devşirmek için söyleyenen siyasi yalanlar" olduğunu itiraf etti.
8'li koalisyonun 28 Mayıs seçimleri kapsamında bozulan imajlarını düzeltmek için yapılan reklam çalışmaları da bir bir söndü. Son olarak Kılıçdaroğlu'nun katıldığı bir YouTube kanalında yaptığı açıklamalar, muhalif tabanında bile büyük bir tepkiyle karşılandı. Soruları anlama ve algılama noktasında büyük sorun yaşadığı görülen Kılıçdaroğlu hem verdiği yanıtlarla hem de iftira ve yalanlarıyla süreci bir kez daha eline yüzüne bulaştırdı.
Gerek Kılıçdaroğlu gerekse de Ümit Özdağ, aylarca yaptıkları konuşmalarda sığınmacılar hakkında ileri-geri sözler sarfederek birtakım vaatlerde bulundu. Çözüm sunmak yerine "insanları kollarından tutup zorla götürmeye varan" konuşmalarıyla kendilerince tabanı olmayan halktan oy devşirmeyi amaçlayan planı Canan Kaftancıoğlu bizzat kendisi çökertti. CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu, Kılıçdaroğlu ve CHP'nin sığınmacılar hakkında ileri sürdükleri vaatlerin "siyasi yalanlar" olduğunu ima eden bir konuşmayla her şeyi gözler önüne serdi.
Canan Kaftancıoğlu: Değerli arkadaşlar bakın, 21. yüzyılda 10 milyon yabancının geldiği bir ülkede ne yaparsanız yapın evrensel hukuk diyorum. Avrupa ne düşünüyor? Amerika ne düşünüyor? bunu bırakın. Evrensel hukuk kuralları çerçevesinde bu insanların tamamını buna katılırım katılmam ayrı konu ama bunu söylemek zorundayım Atilla sinirlense de söylemek zorundayım sinirlenmesen de... Bu insanların tamamını göndermek gibi bir gerçekliği yoktur. Bu senin içini rahatlatıyor ya da duyduğunda seviniyo olabilirsin ama gerçekte olmayan bir şeyi söyleyemem ben. Parti de bunu söyleyemez.
8'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, tabanı olmayanlardan oy devşirmek için günlerce meydanlardan şu sözleri vaat olarak vermişti...
KILIÇDAROĞLU: "2 YIL İÇİNDE GÖNDERECEĞİZ"
Suriyeli kardeşlerimiz. Onların kendi evlerine dönmelerini istiyor musunuz? Ben AKP ve MHP'ye oy veren vatandaşlarımıza seslenmek istiyorum. Sınırlar neden korunmuyor. 3 milyon 600 bin Suriyelinin bizim ülkemizde ne işi var. Neden çaba harcamadınız. Al sığınmacıların hepsini Saray'a yerleştir kardeşim. Hatay'ın nüfusu değişecek. Bizim çocuklarımız iş bulamıyor. Suriyeli kardeşlerimizi en geç 2 yıl içerisinde, ırkçılık yapmadan, kendi ülkelerine göndereceğiz. Yollarını, okullarını, kreşlerinin hepsini AB fonlarıyla yapacağız.
ÜMİT ÖZDAĞ: SÖZ BEN İÇİŞLERİ BAKANI OLARAK YOLLAYACAĞIM
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Türkiye'deki mültecilerin geri dönüşleri hakkında, "Söz ben İçişleri Bakanı olarak yollayacağım" dedi.
Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, CHP Gençlik Kolları'nın duvarlara "Suriyeliler gidecek" yazısını yazdığı anların videosunu paylaşarak tweet attı.
Özdağ, "Öncelikle elinize sağlık gençler. Size Zafer Partisi'ndeki şablonları da verelim. Ve söz ben İçişleri Bakanı olarak yollayacağım. Ancak sadece Suriyeliler değil Türkiye'yi dünyanın lunaparkı zanneden, kadınlarımıza cariye muamelesi yapan, sokaklarımızı uyuşturucu cennetine çeviren, selefi cihatçı örgütlenme yapan ve yılda 11 milyar dolarımızı yiyen herkes gidecek" demişti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- ERZİNCAN 2023 CUMHURBAŞKANLIĞI 2. TUR SEÇİM SONUÇLARI! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları, kim kazandı, yüzde kaç oy aldı?
- BİTLİS 2023 CUMHURBAŞKANLIĞI 2. TUR SEÇİM SONUÇLARI! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları, kim kazandı, yüzde kaç oy aldı?
- Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekli ikramiyesi 2.000 TL mi yatacak? Ödeme takvimi...
- Erken emeklilik prim - yaş çizelgesi neticelendi! 1999 - 2000 - 2001 - 2002 sonrası dikkat! 900 gün indirim ile 3600 ve 4500 prim...
- GÜMÜŞHANE SEÇİM SONUÇLARI! 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları açıklandı mı, kim kazandı? Başkan Erdoğan ve Kılıçdaroğlu oy oranları!
- Asgari ücretliye, memura zamlı rakamlar netten brüte netleşiyor! Enflasyon farkı+refah payı katlayacak! 10.000, 12.500, 22.000 TL...
- ÇANKIRI 2.TUR SEÇİM SONUÇLARI! 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları açıklandı mı, kim kazandı? Başkan Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları
- SİNOP SEÇİM SONUÇLARI! 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları açıklandı mı, kim kazandı? Başkan Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları!
- KIRŞEHİR 2.TUR SEÇİM SONUÇLARI! 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları açıklandı mı, kim kazandı? Başkan Erdoğan ve Kılıçdaroğlu oy oranları!
- BURDUR 2.TUR SEÇİM SONUÇLARI! 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları açıklandı mı, kim kazandı? Başkan Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları!.
- KIRIKKALE SEÇİM SONUÇLARI! 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları açıklandı mı, kim kazandı? Başkan Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları!.
- UŞAK 2023 CUMHURBAŞKANLIĞI 2. TUR SEÇİM SONUÇLARI! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları, kim kazandı, yüzde kaç oy aldı?