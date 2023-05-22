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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: İnsanlık ve merhamette öndeyiz

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Giriş Tarihi: 22.05.2023 Güncelleme Tarihi: 22.05.2023
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: İnsanlık ve merhamette öndeyiz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, iki ay gibi kısa bir sürede deprem bölgesinde açılan 300 yataklı Hatay Defne Devlet Hastanesine ilişkin “İnsanlık ve merhamette ‘öndeyiz’” dedi.

6 Şubat tarihli Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yapımına başlanan Hatay Defne Devlet Hastanesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın katılımı ile açıldı.

Hatay'ın Defne ilçesinde bulunan, 24 Mart tarihinde temeli atılan hastane Pazartesi günü hasta kabulüne başlayacak.

300 yatak kapasiteli hastanede 11 ameliyathane, 51 yoğun bakım yatağı, MR, tomografi, ultrason ve diğer görüntüleme cihazları ve 36 poliklinik bulunuyor.

Hastanede görev yapacak sağlık personeli sayısı ise bin 44.

"İNSANLIK VE MERHAMETTE 'ÖNDEYİZ"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından "Güzel olmuş mu?" ifadelerini kullanarak hastanenin tanıtım videosunu paylaştı.

Bakan Koca, "İnsanlık ve merhamette 'öndeyiz'" ifadelerini kullanarak açılıştan Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve sağlık personeli ile birlikte oldukları fotoğrafı paylaştı.

İnsanlık ve merhamette öndeyiz "İNSANLIK VE MERHAMETTE ÖNDEYİZ"

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