MHP Genel Başkanı Bahçeli Defne Hastanesi'nin açılışında konuştu: Milletimizin ailelerine sahip çıkmak, devletimizin görevidir
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün Hatay'da afetzedelere hitap etti. Bahçeli, konuşmasında "Eğer ülkede geçmişteki gibi çok partili koalisyonlar olsa idi böyle büyük bir felaketin altından kalkmak mümkün olmazdı." dedi. Bahçeli buradaki ziyaretinin ardından Kahramanmaraş'ta meydana gelen çifte depremlerden etkilenen ve 24 Mart'ta temel atma töreni yapılan Defne Devlet Hastanesi’nin açılışında vatandaşlara hitap etti.
6 Şubat'taki depremlerde en büyük yıkımı yaşayan illerden biri Hatay'ın Defne ilçesinde 24 Mart'ta temeli atılan hastanenin 24 saat esasına göre sürdürülen inşaat çalışmalarında sona gelindi.
Hedeflendiği gibi 60 günde bitirilen hastane, bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve yetkililerin katılımının öngörüldüğü törenle hizmete açıldı.
DEFNE DEVLET HASTANESİ AÇILDI!
Tüm branşlarda hizmet verecek, 300 yatağı, 80 yoğun bakım yatağı ve 12 ameliyathanesi bulunan Defne Devlet Hastanesi, ağır çelik kullanılarak inşa edildi.
Hastanenin bütün odaları teknik altyapısıyla yoğun bakıma dönüştürülebilme imkanına sahip olarak tasarlandı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Hatay'da Defne Devlet Hastanesi açılış töreninde vatandaşlara hitap etti.
Bahçeli'nin konuşmasından satır başları şu şekilde:
"Birçok vatan evladımızı kaybettik. Onların ailelerine sahip çıkmak, onlarla yakından ilgilenmek devletin ve milletin görevidir. Böyle bir çalışmayı yaparken yaralı vatandaşlarımızı, Türkiye'nin birçok hastanesine göndermek suretiyle tedavilerine karşılamakta devletimizin görevidir.
Öncelikle şehitlerimize, hayatlarını kaybetmiş olan vatan evlatlarına, kardeşlerimize başsağlığı diliyorum. Yaralı vatandaşlarımızın da tedavisi konusunda gayret gösteren başta sağlık personelleri olmak üzere, devletimizin yetkili kuruluşlarına teşekkürlerimi sunuyorum."
"21 YILLIK BİRİKİM VE TECRÜBE"
"124 günden bu yana hasarları devam eden felakette birçok ilçemiz yerle bir olmuş ve bu felakette özellikte enkazın kaldırılması önemli bir çabayı gerektirmektedir. Bugünkü Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi konuya girişerek, 21 yıllık birikim ve tecrübeyle enkazkaların kaldırılması ve konutları yapımı için çalışmaları hızlı bir şekilde devam ettirmektedir."
"ÇOK PARTİLİ KOALİSYONLA ÜLKE TAMAMLANAMAZ"
"Dünyanın hiçbir yerinde örneği görülmeyen bir gayretin samimiyetin ve inancın ortaya konulması, bundan sonrada devam etmelidir. 14 Mayıs'ta yapılmış olan seçimlerde milletimiz iradesini ortaya koymuş, tercihlerinde bulunmuş, şimdi de 28 Mayıs'ta yeni bir seçime gidiyor.14 Mayıs'ta yapmış olduğumuz çalışmanın yarıda kalmaması için sandığa yeniden gidiniz. 28 Mayıs'ta Türkiye'yi başsız bırakmamak lazım, hizmeti yarıda bırakmamak lazım, bu yönetim tarzına ihtiyaç vardır. Çok partili koalisyonlarla ülke birbirini tamamlayarak hizmete giremez. 5 yıllık imtihandan geçmiş ve bu imtihandan başarıyla çıkmış bir yönetimin devamında yarar vardır. Bu yönetimi yarıda bırakmak deprem felaketinde sunulan hizmetleri yarın belirsizliğe itmektir.
28 Mayıs'ta hepiniz sandığa gitmelisiniz, bu eserlerin devamını arzuluyorsanız Recep Tayyip Erdoğan demelisiniz."
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