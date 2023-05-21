MHP Genel Başkanı Bahçeli Defne Hastanesi’nin açılışında konuştu: Milletimizin ailelerine sahip çıkmak, devletimizin görevidir

Bahçeli'nin konuşmasından satır başları şu şekilde:

"Birçok vatan evladımızı kaybettik. Onların ailelerine sahip çıkmak, onlarla yakından ilgilenmek devletin ve milletin görevidir. Böyle bir çalışmayı yaparken yaralı vatandaşlarımızı, Türkiye'nin birçok hastanesine göndermek suretiyle tedavilerine karşılamakta devletimizin görevidir.

Öncelikle şehitlerimize, hayatlarını kaybetmiş olan vatan evlatlarına, kardeşlerimize başsağlığı diliyorum. Yaralı vatandaşlarımızın da tedavisi konusunda gayret gösteren başta sağlık personelleri olmak üzere, devletimizin yetkili kuruluşlarına teşekkürlerimi sunuyorum."