Başkan Erdoğan’dan Defne Devlet Hastanesi açılış töreninde önemli açıklamalar: Milletimize ne söz verdiysek hepsini yaptık

"BİZ AYRIM YAPMAYIZ"

Bize dediler ki, 'burada Kılıçdaroğlu Bay Bay Kemal yüzde 90 oy aldı, siz yüzde 8 oy aldınız'. Bizi bunlar ilgilendirmez. Burada deprem oldu mu? Ölenler, yaralananlar var mı? Biz ayrım yapamayız. Mezhep, meşrep, ırk böyle bir şey bizim dinimizde de yok, kitabımızda da yok. Ben inanıyorum ki, benim vatandaşım gerekli gördüğü zamanda gerekeni de yapacaktır.

Hatay'da 100 yataklı Arsus, 100 yataklı hassa, 30 yataklı Belen hastanelerini hizmete açmıştık. Sadece işimize baktık. Şu anda tomografisiyle, MR'yıla ve yarından itibaren hastane kabulüne başlayacak burası.

"SAĞLIK BAKANIM VE EKİBİ GECE GÜNDÜZ ÇALIŞTILAR"

Sizleri bu güzel esere bir an önce kavuşturmak üzere Sağlık Bakanım ve ekibi gece gündüz çalıştılar. Defne Hastanesi'yle ilgili kem söz söyleyenleri mahçup ederek 3 ay bile geçmeden hastanemizin inşaatını bitirdik. Tam 35 bin kamyon seferiyle 500 bin metreküp hafriyat aldık.

Gereken donanımları, malzemeleri, herşeyi süratle yerine yerleştirerek bugün sizlerin karşısına alnımız ak olarak çıktık. Şu anda bu hastanede 11 ameliyathane var. Hastanemizin tüm odaları her an yoğun bakıma dönüştürülebiliyor. 256 hekim 1044 sağlık çalışanın görev yapacağı hastanede en gelişmiş tomografi ve MR cihazları bulunuyor.