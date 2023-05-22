Bakan Akar’dan terörle mücadeleye yönelik: 2015’ten bugüne kadar 37 bin 860 terörist etkisiz hale getirildi!

"TERÖRİSTLERİN ÖNLERİN SADECE İKİ YOL VAR"

Akar, terörün sonunu getirmekte kararlı olduklarını belirterek, teröristlerin önünde iki yol bulunduğunu, bunlardan birinin adalete teslim olmak diğerinin ise çukurlara gömülmek olduğunu kaydetti.

Akar, Pendik Belediyesince Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen, "Terörle Mücadele ve Suriye Konferansı"nda, içine kapanmış eski Türkiye'nin geride kaldığını, Türkiye'nin artık Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde uluslararası alanda bir özne haline geldiğini belirtti.

Herkesin bunun farkında olduğunu vurgulayan Akar, "İçimizdeki bazı gafiller dışında herkes bunu görüyor." diye konuştu.

Söz konusu kişilerin yapılan işleri hafife aldığını ancak Türkiye'nin geldiği konumun yurt dışından çok iyi bilindiğini dile getiren Akar, şunları söyledi:

"Nereden biliyoruz bunu? Batı'nın sözde en itibarlı dergileri, gazeteleri ile bazı siyasileri gece gündüz Sayın Cumhurbaşkanımızın, Türkiye'nin aleyhinde konuşuyorlar. Baktılar ki bir şey yapamayacaklar, Türkiye aldı başını gidiyor, bunu engellemek için azgınca, çılgınca, panik içinde her şeyi ortaya döküyorlar. Eskiden bunlar tarafsızdı, basın ilkelerinden bahsediyordu fakat şimdi hepsini kaldırdılar, açık ve net şekilde taraflarını belli ettiler, Türkiye'ye karşı, Cumhurbaşkanımıza karşı her türlü yalanı, iftirayı ve tarafgirliği gösteriyorlar. Bunlar bir taraf oldu ama 14 Mayıs'ta milletimiz kendi tarafını, milli tarafı seçti ve gereğini yaptı."

Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik operasyonların kararlılıkla devam ettiğini belirten Akar, terör yuvalarının tek tek yıkıldığını, teröristlerin kazdıkları çukurlara gömüldüğünü bildirdi.