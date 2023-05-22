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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Hatay Defne Devlet Hastanesi paylaşımı: İnsanlık ve merhamette öndeyiz

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Giriş: 22.05.2023 00:51
Güncelleme:22.05.2023 00:53
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, iki ay gibi kısa bir sürede deprem bölgesinde açılan 300 yataklı Hatay Defne Devlet Hastanesine ilişkin “İnsanlık ve merhamette ‘öndeyiz’” dedi.
İnsanlık ve merhamette öndeyiz
"İnsanlık ve merhamette öndeyiz"
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