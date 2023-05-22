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İsveç'te yaşayan terör destekçisi eski Yüksekova Belediye Başkanı Ruken Yetişkin, PKK kanalında Kemal Kılıçdaroğlu'na oy istedi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 22.05.2023
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İsveç’te yaşayan terör destekçisi eski Yüksekova Belediye Başkanı Ruken Yetişkin, PKK kanalında Kemal Kılıçdaroğlu’na oy istedi

14 Mayıs'ta gerçekleştirilen seçimde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan fark yiyen 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu için terör destekçileri harekete geçti. İlk turda HDP ile kol kola seçimlere giden Kılıçdaroğlu için İsveç'te yaşayan PKK destekçisi eski Yüksekova Belediye Başkanı Ruken Yetişkin, terör örgütü PKK'nın kanalında Kılıçdaroğlu'na oy istedi.

İsveç'te yaşayan terör örgütü destekçisi eski Yüksekova Belediye Başkanı Ruken Yetişkin, PKK terör örgütünün kanalından 6'lı koalisyonun ve ortağı HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na oy istedi.

Terör örgütü PKK'nın propagandasını yapmaktan Türkiye'de cezalar alan Yetişkin, İsveç'teki seçmeni sandığa gitmesini, diktatör olarak tanımladığı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a karşı Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermesi gerektiğini açıkladı.

"KILIÇDAROĞLU'NA OYLAR GİDİYOR"

Yetişkin şu cümleleri kullandı:

"Geçen seçimde oy vermeyenler gelip bu seçimde oy veriyor. Diyoruz ki oylar kesinlikle Kılıçdaroğlu'na gidiyor. Buradan sizin aracılığınızla seslenmekte istiyorum. İsveç'te ve İsveç'in tüm illerinde ve köylerin yaşayan Türkiye vatandaşlarına seslenmek istiyorum. Biz diktatörün belini kırdık, yani kazandırmadık. Oyunuzu kullanın onu bitirelim. 'Türkiye'de yaşayan halkları bu diktatörden kurtaralım' diye çağrı yapmak istiyorum."

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILMIŞTI

Alınan bilgiye göre, İçişleri Bakanlığının İl Mahalli İdareler Müdürlüğüne gönderdiği yazıda, Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığınca haklarında soruşturma başlatılan Yetişkin ile belediye meclis üyeleri Tacettin Safalı ve Nazife Evin'in görevlerinden uzaklaştırıldığı belirtilmişti.

SÖZDE "ÖZ YÖNETİM" İLANI

Yüksekova'da 13 Ağustos 2015 yılında yapılan sözde "öz yönetim" çağrısının ardından iki mülkiye başmüfettişince hazırlanan ve İçişleri Bakanlığına sunulan raporda, Yetişkin, Safalı ve Evin'in "Devletin kurumlarını, kanunlarını, hukukunu ve sistemini tanımadıklarını, devlete karşı öz savunmalarını geliştireceklerini ilan ettikleri" basın açıklamasına katıldıkları vurgulanmıştı.

Raporda, söz konusu öz yönetim açıklamasının ardından Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığınca Türk Ceza Kanunu'nun "Suç işlemeye alenen tahrik" ve "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından soruşturma başlatıldığı kaydedilmişti.

Aynı gerekçeler esas alınarak Yüksekova Sulh Ceza Mahkemesince verilen kararda şüpheliler hakkında arama ve yakalama kararı verildiği bildirilen raporda, "İsnat edilen suçun niteliği ve yakalama kararı göz önünde alınarak Yetişkin, Safalı ve Evin'in anayasanın 127'nci maddesinin 4. fıkrası ile Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi gereğince görevden uzaklaştırılmalarının uygun olacağı belirtilmektedir" ifadesi kullanılmıştı.

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