İsveç’te yaşayan terör destekçisi eski Yüksekova Belediye Başkanı Ruken Yetişkin, PKK kanalında Kemal Kılıçdaroğlu’na oy istedi

"KILIÇDAROĞLU'NA OYLAR GİDİYOR"

Yetişkin şu cümleleri kullandı:

"Geçen seçimde oy vermeyenler gelip bu seçimde oy veriyor. Diyoruz ki oylar kesinlikle Kılıçdaroğlu'na gidiyor. Buradan sizin aracılığınızla seslenmekte istiyorum. İsveç'te ve İsveç'in tüm illerinde ve köylerin yaşayan Türkiye vatandaşlarına seslenmek istiyorum. Biz diktatörün belini kırdık, yani kazandırmadık. Oyunuzu kullanın onu bitirelim. 'Türkiye'de yaşayan halkları bu diktatörden kurtaralım' diye çağrı yapmak istiyorum."