İYİ Parti’de Kurultay kararı! 28 Mayıs’ı bile beklemedi

Partiden yapılan açıklamaya göre; İYİ Parti '3'üncü Olağan Kurultayı', 24- 25 Haziran'da gerçekleştirilecek. Genel Başkan Meral Akşener'in imzası ile Genel Başkan, Genel İdare Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu organlarının seçimi ve tüzük değişikliğine yönelik, parti Genel Sekreterliği'ne yazı gönderildiği öğrenildi.