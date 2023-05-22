İYİ Parti'de Kurultay kararı! 28 Mayıs'ı bile beklemedi
14 Mayıs'tan sonra adeta kabuğuna çekilerek ortadan kaybolan İYİ Parti lideri Meral Akşener, 28 Mayıs tarihini beklemeden Kurultay tarihini belirledi. Teşkilatlara yapılan duyuruda İYİ Parti'nin 3'üncü Olağan Kurultayı'nın 24-25 Haziran tarihlerinde yapılacağı açıklandı.
Seçim sonrası ortalarda görünmeyen 7'li koalisyon ortağı İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 28 Mayıs'ı beklemeden partisinin kurultay tarihini belirledi ve teşkilatlara duyurdu. İYİ Parti, 24-25 Haziran'da partinin '3'üncü Olağan Kurultayı'nın gerçekleştirileceğini açıkladı.
Partiden yapılan açıklamaya göre; İYİ Parti '3'üncü Olağan Kurultayı', 24- 25 Haziran'da gerçekleştirilecek. Genel Başkan Meral Akşener'in imzası ile Genel Başkan, Genel İdare Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu organlarının seçimi ve tüzük değişikliğine yönelik, parti Genel Sekreterliği'ne yazı gönderildiği öğrenildi.
"GEREKLİ GÖRDÜM" DİYEREK İMZALADI
Akşener imzalı, Genel Sekreterliğe iletilen yazıda şu ifadelere yer verildi: "Parti tüzüğümüzün 37'nci maddesinin Genel Başkanlık sıfatıyla şahsıma verdiği yetkiye istinaden Genel Başkan, Genel İdare Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu organlarının seçimi ve tüzük değişikliğini içeren 3'üncü Olağan Kurultayı'nın 24-25 Haziran tarihlerinde yapılmasını gerekli gördüm."
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