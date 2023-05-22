HDPKK’dan Kemal Kılıçdaroğlu’na 28 Mayıs desteği! Başkan Erdoğan’a alçak sözler: "Devireceğiz"
7’li koalisyonla Türkiye’nin karşısında duran HDPKK ile ittifak kuran CHP’nin Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 2 tur seçimde de şansını terör örgütünün uzantısı HDP’ye bağladı. İlk turda millet tarafından sandığa gömülen sözde milliyetçi Kılıçdaroğlu’nun bu hezeyanı tarihe geçti. Son olarak HDP İstanbul İl Başkanlığı’nın Kılıçdaroğlu'na destek çalışması yaptığı ortaya çıktı. Batı ve Avrupa tarafından kukla olarak kullanılan cephe, Başkan Erdoğan’a alçak ifadelerle “28 Mayıs'ta evlerimizden çıkarak sandık başına gideceğiz, tek adamı devireceğiz” dedi. Öte yandan terör yuvasına dönüşen HDP binasında çekilen videoda, PKK'nın kurucuları arasında yer alan Sakine Cansız'ın fotoğrafı arka planda yer aldı.
14 Mayıs ilk tur seçimleri yüzde 49.52'lik oy oranı, 2 milyon 500 binden fazla oy farkı ile Başkan Erdoğan'ın büyük galibiyetiyle sonuçlandı.
Bu mağlubiyet ardından saldırı pozisyonu alan 7'li koalisyon 2. tur Cumhurbaşkanlığı seçimi için bir kez daha harekete geçti.
İlk turda daha sonuçlar açıklanmadan "seçimi kaznadık" açıklamaları ile algı oyunları ve manipülasyonlarla halkı aldatma yolunu bir kez daha seçen HDPKK destekli ittifak, Kandil'den gelen talimatlarla Başkan Erdoğan'a karşı yine cephe aldı.
HDPKK İLE KİRLİ PAZARLIK!
Kılıçdaroğlu'nun 'Elebaşı Öcalan ve Selahattin Demirtaş'a özgürlük' vaatleriyle yanıp tutuşan terör merkezli güruh, emellerine ulaşmak adına kalleş bir faaliyet yürütmekte.
Sık sık Kılıçdaroğlu'a destek açıklaması yapan HDP'den yeni bir mesaj daha geldi.
SKANDAL SÖZLER! "TEK ADAMI DEVİRECEĞİZ"
Batı ve Avrupa tarafından kukla olarak kullanılan cephe, Başkan Erdoğan'a alçak ifadelerle "28 Mayıs'ta evlerimizden çıkarak sandık başına gideceğiz, tek adamı devireceğiz" dedi.
HDP BİNASINDA PKK FOTOĞRAFLARI!
Öte yandan terör yuvasına dönüşen HDP binasında çekilen videoda, PKK'nın kurucuları arasında yer alan Sakine Cansız'ın fotoğrafı arka planda yer aldı.
CANAN KAFTANCIOĞLU'NDAN PKK'LI SAKİNE CANSIZ'A TAZİYE MESAJI
CHP'li Canan Kaftancıoğlu da daha önce yaptığı bir paylaşımda terörist Sakine Cansız için taziye dileklerinde bulunmuştu.
Kaftancıoğlu, PKK'nın kurucularından terörist Sakine Cansız öldüğünde sosyal medyadan bir mesaj yayınlamış ve "'İnsanlık tarihi kadın ile başlar. İnsanlık kadına yapılanlarla kaybeder' demiş Sakine Cansız. Ve insanlık kaybetti." demişti.
PKK'DAN 2. TUR SEÇİMDE KEMAL KILIÇDAROĞLU ÜZERİNDEN KALLEŞ SÖZLER! "ERDOĞAN'I TASFİYE ETMELİYİZ!"
Ayrıca Kemal Kılıçdaroğlu'na 2. tur öncesi PKK'nın Avrupa'daki uzantısından destek devam etti.
Terör örgütünün elebaşlarından Fatoş Göksungur ve Yüksel Koç, alenen Kılıçdaroğlu'na 2. tur için oy dilendi. Vatan düşmanı hainler alçak ifadelerle "Erdoğan'ın gitmesi gerekiyor 2. turda herkes seferber olmalı ve tasfiye etmeliyiz." dedi.
7'li koalisyonda her telden çalan çok sesli koro Türkiye'nin kazanımlarını baltalayan girişimde bulunarak terör örgütü HDPKK ile dirsek temasına geçti.
Ancak 14 Mayıs seçimleri öncesi 'Terörist başı Öcalan ve Selahattin Demirtaş'a özgürlük' vadeden 7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu çok büyük bir hezimete uğradı.
SÖZDE "MİLLİYETÇİ" KILIÇDAROĞLU!
PKK'nın terör yuvası Kandil ve örgütün sözde yöneticilerinin desteğine umut bağlayan Kılıçdaroğlu ise 2. tur öncesi ise 'milliyetçilik pozları' kesmeye başladı.
Kılıçdaroğlu'nun bu skandal adımına vatandaşlar sandıkta cevap verdi.
2. TUR PAZARLIĞI! KEMAL KILIÇDAROĞLU HDPKK'YA NE SÖZ VERDİ?
Terör örgütü PKK yöneticilerinin yeni açıklamaları ise kirli ve karanlık pazarlıkları akıllara tekrar geldi. KCDK-E Eş Başkanları Fatoş Göksungur ve Yüksel Koç; yaptıkları yeni açıklamada 14 Mayıs seçimlerinde büyük başarı elde ettiklerini iddia ederek 2. tur çağrısı yaptı.
KALLEŞLERDEN ALÇAK İFADELER
Fatoş Göksungur, "Seçim bitmiş değil" ifadesini kullanarak "2. turda Avrupa'da 20-24 Mayıs tarihleri arasında bir kez daha ısrar ve inatla Avrupa'nın her yerinde sandıklara gidip oyumuzu kullanacağız." dedi.
Göksungur, "1 oyluk canı olan diktatörü devirerek 28 Mayıs'tan sonra zafer halaylarını birlikte çekmeye ve faşizmi yıkacağımızın ilanını vermek için hepinizi oylarınızı kullanmaya davet ediyorum." çağrısında bulundu.
"ERDOĞAN'I TASFİYE ETMELİYİZ"
Hain Yüksel Koç ise, "Erdoğan'ın 1. turda geçmemesini sağlayan bizler olduk. Erdoğan'ın gitmesi gerekiyor 2. turda herkes seferber olmalı ve tasfiye etmeliyiz." şeklinde konuştu.
PKK'LI HAİNLERDEN İNTİKAM SÖZLERİ
Terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD'nin Eş Genel Başkanı terörist elebaşı Salim Müslim de, 28 Mayıs'ta gerçekleşecek cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerine yönelik kirli planlarını açık eden ifadeler kullanmıştı.
PKK'nın seçimlerle ilgili fikrini açıkça bir kez daha ortaya koyan Müslim, Erdoğan'ı devirmek dışında bir düşüncelerinin olmadığını ve bunu bir intikam olarak gördüklerini itiraf etti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Belediye Şirket işçilerine kadro verilecek mi 2023? Belediye şirket işçileri son dakika kadro gelişmesi var mı?
- Taşerona kadro ne zaman gelecek 2023? 90 bin taşerona kadro tarihi açıklandı mı?
- Mayıs ayı Aile Destek ödemeleri ne zaman yatacak 2023? Sosyal yardım paraları ödeme takvimi açıklandı mı?
- Depremzede öğrencilere burs başvurusu başladı mı, ne kadar? Depremzede öğrencilere burs başvuruları nereden, nasıl yapılır?
- Ünlülerin keşfedilme hikayeleri "talihin de böylesi" dedirtti! Emin olun hiçbirini duymadınız! Burak Özçivit, Sibel Can, Demet Özdemir...
- Alparslan Büyük Selçuklu bu akşam var mı yok mu? 22 Mayıs Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm neden yok? TRT 1 yayın akışı...
- EYT sonrası hesap yeni baştan değişti! 2000-2008 arası sigortalılar dikkat: Prim ve yaş şartı tek tek hesaplandı! Staj ve çıraklık...
- Okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili tarihi açıklandı mı? Bahar dönemi karneler ayın kaçında dağıtılacak?
- Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı? Adalet Bakanlığı personel alım başvuru sonuçları belli oldu mu?
- Genel af yolda mı 2023? Meclis gündemi af yasası! Mahkumlara AF gelecek mi ne zaman? 7.YARGI PAKETİ maddeleri...
- Emekli yeni maaş tablosu meydana çıktı! SSK, Bağkur, Emekli Sandığı maaşlarına büyük zam! 7.500, 7.600, 8.000, 8.500 maaş alanlar...
- Diyanet kurban vekaleti ücreti ne kadar, kaç TL 2023? Vekaletle kurban nasıl kesilir, fiyatları ne kadar?