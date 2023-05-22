HDPKK’dan Kemal Kılıçdaroğlu’na 28 Mayıs desteği! Başkan Erdoğan’a alçak sözler: "Devireceğiz"

KALLEŞLERDEN ALÇAK İFADELER

Fatoş Göksungur, "Seçim bitmiş değil" ifadesini kullanarak "2. turda Avrupa'da 20-24 Mayıs tarihleri arasında bir kez daha ısrar ve inatla Avrupa'nın her yerinde sandıklara gidip oyumuzu kullanacağız." dedi.

Göksungur, "1 oyluk canı olan diktatörü devirerek 28 Mayıs'tan sonra zafer halaylarını birlikte çekmeye ve faşizmi yıkacağımızın ilanını vermek için hepinizi oylarınızı kullanmaya davet ediyorum." çağrısında bulundu.