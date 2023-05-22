23 Mayıs 2023, Salı
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HDPKK’dan Kemal Kılıçdaroğlu’na 28 Mayıs desteği! Başkan Erdoğan’a alçak sözler: "Devireceğiz"
7’li koalisyonla Türkiye’nin karşısında duran HDPKK ile ittifak kuran CHP’nin Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 2 tur seçimde de şansını terör örgütünün uzantısı HDP’ye bağladı. İlk turda millet tarafından sandığa gömülen sözde milliyetçi Kılıçdaroğlu’nun bu hezeyanı tarihe geçti. Son olarak HDP İstanbul İl Başkanlığı’nın Kılıçdaroğlu'na destek çalışması yaptığı ortaya çıktı. Batı ve Avrupa tarafından kukla olarak kullanılan cephe, Başkan Erdoğan’a alçak ifadelerle “28 Mayıs'ta evlerimizden çıkarak sandık başına gideceğiz, tek adamı devireceğiz” dedi.