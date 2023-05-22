22 Mayıs 2023, Pazartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Başım Belada
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
PKK’dan 2. tur seçimde Kemal Kılıçdaroğlu üzerinden kalleş sözler! "Erdoğan'ı tasfiye etmeliyiz!"
Milletin adamı Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs seçimlerinde Cumhur İttifakı’nın da desteği ile % 49.52’lik oy oranı ile rakibine 2 milyon 500 binden fazla fark attı. İlk turda yenilgiyi tadan 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na 2. tur öncesi PKK'nın Avrupa'daki uzantısından destek devam etti. Terör örgütünün elebaşlarından Fatoş Göksungur ve Yüksel Koç, alenen Kılıçdaroğlu'na 2. tur için oy dilendi. Vatan düşmanı hainler alçak ifadelerle "Erdoğan'ın gitmesi gerekiyor 2. turda herkes seferber olmalı ve tasfiye etmeliyiz." dedi.