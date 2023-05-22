PKK’dan 2. tur seçimde Kemal Kılıçdaroğlu üzerinden kalleş sözler! "Erdoğan'ı tasfiye etmeliyiz!"

Milletin adamı Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs seçimlerinde Cumhur İttifakı’nın da desteği ile % 49.52’lik oy oranı ile rakibine 2 milyon 500 binden fazla fark attı. İlk turda yenilgiyi tadan 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na 2. tur öncesi PKK'nın Avrupa'daki uzantısından destek devam etti. Terör örgütünün elebaşlarından Fatoş Göksungur ve Yüksel Koç, alenen Kılıçdaroğlu'na 2. tur için oy dilendi. Vatan düşmanı hainler alçak ifadelerle "Erdoğan'ın gitmesi gerekiyor 2. turda herkes seferber olmalı ve tasfiye etmeliyiz." dedi.

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