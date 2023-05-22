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Depremzede öğrencilere burs başvurusu başladı mı, ne kadar? Depremzede öğrencilere burs başvuruları nereden, nasıl yapılır?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.05.2023
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Depremzede öğrencilere burs başvurusu başladı mı, ne kadar? Depremzede öğrencilere burs başvuruları nereden, nasıl yapılır?

"Depremzede öğrencilere burs başvurusu başladı mı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, deprem bölgesindeki öğrencilere burs müjdesini duyurdu. Başkan Erdoğan, "Depremde yakınlarını kaybeden veya evi orta veya üstü hasarlı olan depremzede öğrencilerin tamamına burs verilecek, kredi almakta olanların kredileri bursa dönüştürülecek" dedi. Peki, Depremzede öğrencilere burs başvurusu başladı mı? Depremzede öğrencilere burs başvuruları nereden, nasıl yapılır?

"Depremzede öğrencilere burs başvurusu başladı mı, ne kadar? Depremzede öğrencilere burs başvuruları nereden, nasıl yapılır?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, deprem bölgesindeki öğrencilere burs müjdesini duyurdu. Başkan Erdoğan, "Depremde yakınlarını kaybeden veya evi orta veya üstü hasarlı olan depremzede öğrencilerin tamamına burs verilecek, kredi almakta olanların kredileri bursa dönüştürülecek" dedi. Peki, Depremzede öğrencilere burs başvurusu başladı mı, ne kadar? Depremzede öğrencilere burs başvuruları nereden, nasıl yapılır?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, deprem bölgesindeki öğrenciler için burs müjdesini açıkladı. Başkan Erdoğan, öğrencilere yurtlarda kontenjan ayrılacağını ve öncelikli onların yerleştirileceğini ifade etti.

DEPREMZEDE ÖĞRENCİLERE BURS MÜJDESİ

Başkan Erdoğan, lise ve üniversitelere hazırlanan öğrencilere de takviye kurslar düzenlendiğini söyleyerek, "Depremde yakınlarını kaybeden veya evi orta veya üstü hasarlı olan depremzede öğrencilerin tamamına burs verilecek, kredi almakta olanların kredileri bursa dönüştürülecek, yurtlarda kontenjan ayrılacak ve yurtlara öncelikli onlar yerleştirilecek" açıklamasında bulundu.

DEPREMZEDE ÖĞRENCİLERE BURS BAŞVURUSU BAŞLADI MI, NE KADAR?

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