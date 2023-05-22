"Depremzede öğrencilere burs başvurusu başladı mı, ne kadar? Depremzede öğrencilere burs başvuruları nereden, nasıl yapılır?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, deprem bölgesindeki öğrencilere burs müjdesini duyurdu. Başkan Erdoğan, "Depremde yakınlarını kaybeden veya evi orta veya üstü hasarlı olan depremzede öğrencilerin tamamına burs verilecek, kredi almakta olanların kredileri bursa dönüştürülecek" dedi. Peki, Depremzede öğrencilere burs başvurusu başladı mı, ne kadar? Depremzede öğrencilere burs başvuruları nereden, nasıl yapılır?