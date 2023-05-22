CHP medyasının 'Muharrem İnce Kılıçdaroğlu'na destek verecek' iddialarına İnce'den yalanlama: İddialar gerçek dışı
Ülkemiz tarihinin en kritik seçimlerinden birine doğru yol alırken ATA İttifakı'nın ilk turdaki adayı Sinan Oğan, ikinci tur öncesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararı aldı. Oğan'ın bu kararı CHP ve medyasında rahatsızlığa neden olurken CHP yandaşı gazeteci Şaban Sevinç sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Muharrem İnce'nin Kılıçdaroğlu için oy çağrısı yapacağını iddia etti. İnce ise hastaneden yaptığı paylaşımda bu durumu yalanladı. İşte detaylar...
Türkiye tarihinin en kritik seçimlerinden birine doğru yol alırken Başkan Erdoğan ilk turda aldığı yüzde 49,5'lik oy oranıyla en yakın rakibi Kemal Kılıçdaroğlu'na 2,5 milyon oy ile fark attı.
TÜRKİYE YENİDEN SANDIK BAŞINDA
YSK'nın sonuçlarına göre; Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Erdoğan yüzde 49.51, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44.80, ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan yüzde 5.17, Muharrem İnce ise yüzde 0.44 oy aldı.
Buna göre Türkiye, cumhurbaşkanını belirlemek için 28 Mayıs Pazar günü yeniden sandık başına gidecek. İkinci turda, ilk turda en fazla oyu olan Erdoğan ile Kılıçdaroğlu yarışacak.
OĞAN'A YÖNELİK SAYISIZ HAKARET
Seçimlerde aldığı oy oranıyla dikkat çeken Sinan Oğan'ın ikinci turda hangi adayı destekleyeceği merak edilirken Oğan bugün yaptığı açıklamada istikrar vurgusu yaparak seçimlerde Başkan Erdoğan'ı destekleyeceğini açıkladı.
Bu açıklama sonrası CHP ve medyası tarafından hedef tahtasına konulan Oğan'a yönelik sayısız hakaret edildi.
CHP YANDAŞI SEVİNÇ'TEN İNCE İDDİASI
Oğan'ın desteğinden rahatsız olan CHP'lilerden yandaş gazeteci Şaban Sevinç, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda Kemal Kılıçdaroğlu'na desteğini açıklayacağını iddia etti.
Sevinç açıklamasında, "Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu'na oy verilmesi için Salı ya da Çarşamba günü çağrı yapıp destek açıklayacak" ifadelerini kullandı.
MUHARREM İNCE'DEN YALANLAMA GELDİ
Hastanede tedavi gördüğünü ve iddiaların gerçek dışı olduğunu ifade eden İnce, "Bugünü hastanede siyasetin dışındaki bir gündemle geçirdim. Hakkımda bazı söylentiler çıkarıldığını duyuyorum. Tümü gerçek dışıdır." ifadelerini kullandı.
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