Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan Gaziantep’te kritik açıklamalar: En büyük düşmanımız CHP Genel Başkanı değil! Rehavettir

"SİZLERİ HİÇ TERK ETMEDİK"

Deprem anından itibaren devlet ve millet olarak tüm imkanları seferber ettiklerini vurgulayan Başkan Erdoğan, şunları ifade etti:

"Arama kurtarma çalışmalarından acil giyecek ve gıda yardımlarına, geçici barınma alanlarından kalıcı konutların inşasına kadar tüm çalışmaları titizlikle yürüttük. Bakanlarımız ve kurum yöneticilerimiz, işler rayına girene, enkazlar kalkana, düzen sağlanana kadar bir an olsun bölgeden ayrılmadı. Belediye başkanlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız, gönüllülerimiz depremzedelerimizi hiç terk etmedi. Bölgede dönüşümlü olarak görevlendirdiğimiz 650 bin personelimizle her yerde, her talebe yetişmenin mücadelesini verdik. Yaşadıkları yerlerden ayrılmak istemeyen yaklaşık 3 milyon kardeşimiz için 905 bini aşkın çadır ve 112 bini aşkın konteyner kurduk. Gerek kendi şehirlerine, gerek diğer şehirlere gidenlere kira ve taşınma yardımları yaptık. Arama kurtarma çalışmaları biten enkazları hemen kaldırmaya baktık. Onları ağır hasarlı binalar takip etti. Sadece günü kurtarma değil, uzun vadeli bir yeniden yapılanma için orta hasarlı binaları da kalıcı konut projelerine dahil ettik."

Dünyada, bu kadar kısa sürede afet enkazlarını kaldırıp, şehirlerini yeniden inşaya başlayabilen bir başka ülke örneği olmadığına dikkati çeken Başkan Erdoğan, depremin ikinci haftasından itibaren kalıcı konutların inşası çalışmalarına başladıklarını hatırlattı.