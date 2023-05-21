Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan Gaziantep’te kritik açıklamalar: En büyük düşmanımız CHP Genel Başkanı değil! Rehavettir

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, deprem bölgesi Gaziantep'te konuştu. Başkan Erdoğan, "Bizim asıl rakibimiz CHP Genel Başkanı değil rehavettir, zafer sarhoşluğudur. Ben bu muhteşem katılımda kararlılık görüyorum, azim görüyorum. Pazar günü yapılacak seçimde de rehavete kapılmadan zaferi hep beraber kucaklayacağız."dedi.

İstasyon Meydanı'nda vatandaşlara hitap eden Başkan Erdoğan, Gaziantep'in gönüllerindeki yerinin her zaman ayrı olduğunu söyledi.

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından diğer şehirler gibi Gaziantep'i de hiç yalnız bırakmadıklarını belirten Erdoğan, en son bir ay önce, Nurdağı ilçesinde deprem yaralarını sarmak için yapılan köy evlerinin teslim törenine katıldıklarını hatırlattı.

Başkan Erdoğan, dün Adıyaman ve Kahramanmaraş'ı, bugün de Hatay'ı ziyaret ettiklerini dile getirerek, Hatay Defne Hastanesi'ndeki çalışmaları yerinde incelediklerini, ardından konteyner kentte depremzedelerle bir araya geldiklerini kaydetti.